Θάνατος Μαζωνάκη: Ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου του Κολωνακίου αναμένεται να καταθέσει σήμερα – Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι της

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων, καθώς οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν όσα διαδραματίστηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία. Η μαρτυρία της εντάσσεται στο πλαίσιο της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων για όσα συνέβησαν πριν και μετά το ραντεβού του τραγουδιστή.

Εξετάζονται κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κινητά τηλέφωνα και στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το ραντεβού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παράλληλα, αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου παθολόγου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, η οποία είναι σύζυγός του.

Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι της

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς», καθώς, όπως σημειώνουν, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Οι δύο δικηγόροι προσθέτουν ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς».

Άλλαξε την κατάθεσή της η 61χρονη νοσηλεύτρια – «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας, που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί. Περιέγραψε, δε, τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ενώ στην αστυνομία είχε αναφέρει ότι αποχώρησε στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κατέθεσε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο, όταν εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική.

Σχετικά με τον 58χρονο γιατρό, που έχει επίσης προφυλακιστεί, φέρεται να κατέθεσε ότι, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ οι ίδιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες. Άλλη μία εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως στον σύντροφό της

Nέα δεδομένα προκύπτουν και από την κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου ενώπιον του ανακριτή. Η μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σε αυτό, φέρεται να ανέφερε ότι ο ασθενής υπέστη ανακοπή εξαιτίας αντίδρασης στη μέθη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, φαίνεται να περιγράφει στον ανακριτή τι συνέβαινε τη στιγμή του πανικού, τη στιγμή που ο Μαζωνάκης έχανε τη ζωή του μέσα στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Φαίνεται να περιγράφει ότι τη στιγμή του πανικού και τη στιγμή που ακούει τη λέξη αδρεναλίνη, παίρνει το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, ανοίγει την εφαρμογή και στέλνει ένα μήνυμα στο αγόρι της που του λέει ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

«Κλειδί» η άρση απορρήτου και οι τοξικολογικές

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ο δικαστικός λειτουργός αναμένει την έκδοση του βουλεύματος για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να δείξουν εάν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού φέρεται να έχει αναφέρει ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί η χορήγηση κάποιας ουσίας, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την υπεράσπισή της.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός επιμένει στη θέση του ότι βρισκόταν στο ιατρείο και ότι ειδοποιήθηκε μετά τις 16:00 για το περιστατικό με τον τραγουδιστή.

«Ο καθαρισμός του χώρου έγινε εντελώς μηχανικά»

Μία εκ των γραμματέων του ιατρείου μίλησε στο STAR και ανέφερε ότι υδροθεραπείες γίνονταν στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ το οποίο είχε δηλωθεί ως αντιπροσωπεία ιατρικού μηχανήματος. Η ίδια βέβαια δήλωσε κατηγορηματικά πώς δεν πιστεύει στη συγκάλυψη.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου, πώς γίνεται να πεθαίνει, να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και όλοι να “τρέχουν” να καθαρίσουν τον χώρο και να διαγράψουν ραντεβού, η γυναίκα λέει: «Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές.»

«Εκεί (σ.σ. στον χώρο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ) τώρα τελευταία γινόντουσαν υδροθεραπείες. Πήγαινε η νοσηλεύτρια όταν χρειαζόταν. Απ’ ότι θυμάμαι ήταν και κάποιες οθόνες, αυτές τις οθόνες τις είχε φέρει από την Αμερική, κάπως κατεβάζει κύματα του εγκεφάλου, είναι αντι-στρες. Νομίζω την κοιτάς και κάπως σαν να βγάζουν κάποια συγκεκριμένη συχνότητα.»

Όσο για τον απινιδωτή του ιατρείου: «Δεν ξέρω δεν έχω ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε. Όχι, (δεν χορηγούσε μέθη), δεν ήταν συνήθης πρακτική. Κατά τα λεγόμενα της… (εργαζόμενη στον χώρο) νομίζω άλλη μια φορά έχει πετύχει περιστατικό.

Η γραμματέας “αδειάζει” επί της ουσίας τον ΙΣΑ και τα περί απόκρυψης των μηχανημάτων. «Δεν κρύβονται τα μηχανήματα. Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα εννοείται ότι φαίνεται. Είναι μεγάλο.».

«Δεν κάναν όλοι όσοι έκαναν πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία, κάποιοι που μπορεί να χρειαζόντουσαν σοβαρή αποτοξίνωση ή και να αποσυμφωρήσουν το έντερο, τότε ναι. Και σε συνδυασμό και μόνα τους. Με εντολή της γιατρού μπορεί να είχε χρειαστεί απλά να βγει μια ασθενής από το γραφείο της και να μας πει δώστε και το τηλέφωνο του κ. Κομιανού.»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εργαζόμενη, στο ιατρείο είχαν μπει και μικρά παιδιά, ακόμα και κάτω των 10 ετών.

Έγγραφο «φωτιά» για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον ΙΣΑ από το 2025

Tον Ιούλιο του 2026, οι υπεύθυνοι του ΙΣΑ είχαν ενημερωθεί από την πλευρά των γιατρών ότι είχε αποκτηθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενώ είχε προγραμματιστεί μεταγενέστερος έλεγχος από τον Σύλλογο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Livenews», σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο περίπου έναν χρόνο πριν, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνέχεια ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, τόσο στο ιατρείο της Καρνεάδου, όσο και σε αυτό της Πατριάρχου Ιωακείμ, δηλώνεται ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, στο έγγραφο γίνεται αναφορά σε νέα κάτοψη του ιατρείου, σε τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE για μικροσκόπιο, σε φωτογραφίες από την απομάκρυνση της σάουνας και του κρεβατιού μασάζ, καθώς και σε συσκευές που παρουσιάζονται ως «επικουρικά προσαρτήματα» της ήδη δηλωμένης συσκευής οζονοθεραπείας.

Στο επίμαχο έγγραφο, εμφανίζεται το μηχάνημα «INUSPHERESIS», με κόστος περίπου 29.000 ευρώ. Πρόκειται για μηχάνημα που παραπέμπει σε πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, αναφέρεται και σε φίλτρο με την ονομασία Inus Filter Kit TKM58, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιείται στο κύκλωμα φίλτρου πλάσματος.

Το στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ένα μηχάνημα αξίας περίπου 29.000 ευρώ εμφανίζεται στα σχετικά έγγραφα ως προσάρτημα συσκευής οζονοθεραπείας, η οποία κοστίζει κάτω από 500 ευρώ.

Λεονάρδου: «Δεν ευθυνόμαστε εμείς αν έχει έρθει παραπλανητικά στον ΙΣΑ ένα έγγραφο»

«Όταν παίρνει ο ΙΣΑ μία ενημέρωση-έγγραφο ότι υπάρχει μηχάνημα προσάρτημα ενός ήδη υπάρχοντος μηχανήματος, προγραμματίζει έναν έλεγχο, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι Επιτροπές θα πάνε να ελέγξουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου και το προσάρτημα ενός νόμιμου μηχανήματος» ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου.

«Για το αν αυτό το έγγραφο έχει έρθει παραπλανητικά προς τον ΙΣΑ, ώστε να μην το καταλάβουμε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν είμαστε διωκτικές αρχές. Ο ΙΣΑ κάνει τους ελέγχους» πρόσθεσε.