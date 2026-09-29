Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητή και γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυριάκος. Ο Όσιος γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5ο αιώνα μ.Χ. και αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση, την υπομονή και την πραότητα.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Κυριάκος.
  • Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, γεννημένος στην Κόρινθο τον 5ο αιώνα μ.Χ., καλλιεργούσε «ὑπομονήν, πραότητα» και έζησε μια ασκητική ζωή σε πολλά μοναστήρια.
  • Τον διέκρινε ο γαλήνιος τρόπος με τον όποιο αντιμετώπιζε τους συμμοναστές του, ενώ πέθανε 107 χρονών, δείχνοντας «πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους».

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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Κυριάκος

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Ο Όσιος Κυριακός ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε «ὑπομονήν, πραότητα» (Α’ προς Τιμόθεον, στ’ 11). Γι’ αυτό και πέτυχε στην ασκητική του ζωή. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 5ο αιώνα μ.Χ., από Ιερέα πατέρα, τον Ιωάννη. Τη μητέρα του την έλεγαν Ευδοξία και είχε αδελφό τον Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.

Από ιερατικό, λοιπόν, γένος ο Κυριάκος, σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Εκεί, ο Μέγας Ευθύμιος, τον έκανε μοναχό και τον έστειλε στον ασκητή Γεράσιμο. Όταν πέθανε ο Γεράσιμος, ο Κυριακός επέστρεψε στη Λαύρα του Ευθυμίου, όπου με ζήλο καλλιεργούσε τις αρετές του, ώσπου κάποια στάση που έγινε στη Λαύρα του Ευθυμίου τον ανάγκασε να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί 40 χρονών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ανέλαβε την επιστασία του Σκευοφυλακίου.

Εκείνο που τον διέκρινε απέναντι στους συμμοναστές του, ήταν ο γαλήνιος τρόπος με τον όποιο τους αντιμετώπιζε, γι’ αυτό και ήταν παράδειγμα προς μίμηση από όλους. Εβδομήντα χρονών ο Κυριακός, έφυγε κι από εκεί και με υπομονή γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονών, και σε όλους έμεινε η ενθύμηση του ασκητή, που έδειχνε «πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους» (Προς Τίτον, γ’ 2). Πραότητα, δηλαδή, σ’ όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους.

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