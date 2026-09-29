Φιλανθρωπική Συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Βεάκειο Θέατρο με συμμετοχή της Κατερίνας Λιόλιου – Η αναφορά της τραγουδίστριας στον Γιώργο Μαζωνάκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συμμετείχε η Κατερίνα Λιόλιου, το βράδυ της Δευτέρας, στο κατάμεστο Βεάκειο Θέατρο, με τη διοργάνωση να έχει ως στόχο την ενίσχυση του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Μητρόπολης.
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Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ.
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Το μουσικό πρόγραμμα άνοιξε ο Γιάννης Φακίνος, ο οποίος ερμήνευσε τραγούδια από το ρεπερτόριό του. Ακολούθησε η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία ξεκίνησε το πρόγραμμά της μαζί με τη Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Δι’ Ευχών» και «7, 8, 9».
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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια παρουσίασε γνωστά τραγούδια από τη δισκογραφία της, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την ερμηνεία του τραγουδιού «Τέσσερις».
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Η ενίσχυση του κοινωνικού έργου της Μητρόπολης
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καθημερινή σίτιση καθώς και ευρύτερα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο δημοσιογράφος και εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Δημήτρης Αλφιέρης.