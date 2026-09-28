Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά»

Μία πολύ συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην απώλειά του, έκανε η Μαρία Μπεκατώρου τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, τόνισε πως: «Η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά».

Σε ερώτηση για την συνέντευξη που είχε πάρει το 1995 από τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Μαρία Μπεκατώρου απάντησε: «Ήταν και η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ήταν εκείνη η πρώτη φορά που είχε έρθει, παιδιά δεν το ξεχνώ, με ένα παπάκι και με ένα σακιδιάκι, ένα μικρό παιδάκι».

Σχετικά με την ημέρα της κηδείας εξομολογήθηκε πως: «Θα το πω αυτό για τη κηδεία ένα λεπτό. Όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία, και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Ο πόνος που είχα εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα δεις ξανά έναν άνθρωπο που αγαπάς, εκτιμάς και θαυμάζεις. Η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά. Ήταν όλο το περιβάλλον έτσι».

«Με τον Γιώργο ήρθαμε ξανά πολύ κοντά, στο “Your Face Sounds Familiar”. Και με αυτόν και με την οικογένειά του. Η Μαρντώ μου είναι δώρο του Γιώργου. Γιατί έφερνε την Αρίθα στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ, και μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “Σου διάλεξα”. Μου είχε πει και κάτι που το λέω πάντα σε όλους: “Θα σου φέρω το σκυλάκι αυτό και αυτό κάτι κάλο θα σου φέρει και κάτι κακό θα σου πάρει”», συνέχισε.

Επιπλέον, η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε: «Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, που ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει και άλλες ωραίες πτυχές του.

Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει, είχε τις φοβίες του, είχε τις ανασφάλειές του. Ειλικρινά αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν “έφυγε”, ήταν η αγάπη του κόσμου. Κοίταξα τον ουρανό και είπα: “Να ‘σαι εκεί και να βλέπεις πόσο πολύ και έντονα σε αγάπησε ο κόσμος”. Που μπορεί και να μην το είχε τόσο πολύ καταλάβει».