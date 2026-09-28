Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε

Στους λόγους για τους οποίους πήρε την απόφαση να αναβάλει την συναυλία του, που ήταν προγραμματισμένη μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα.

Οι δύο τραγουδιστές διατηρούσαν εδώ και χρόνια μια φιλική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 συγκλόνισε τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση λίγες μόλις ώρες πριν από μια σημαντική στιγμή της καριέρας του, αφού την επόμενη ημέρα, ήταν προγραμματισμένη η μεγάλη επετειακή συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, για τη συμπλήρωση 20 χρόνων μουσικής πορείας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει τη συναυλία, καθώς το βαρύ πένθος για την απώλεια δεν του επέτρεπε να ανέβει στη σκηνή.

«Θέλω να μου πεις γιατί ανέβαλες, Νίκο, τότε τη συναυλία» ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Οικονομόπουλος απάντησε: «Η συνείδησή μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα, τα οποία είναι προσωπικά μας».

«Δέχομαι την κριτική αλλά κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια της αλήθειας» είπε στη συνέχεια και εξήγησε πώς πήρε την απόφαση για αναβολή της συναυλίας του. «Ήμουν στο στούντιο όταν έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα τραγουδήσω την επόμενη ημέρα. Την ανέβαλα, δεν την ακύρωσα. Με κόστος, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Η συνείδησή μου αυτό μου έλεγε. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι θα κρίνω τους συναδέλφους μου που έκαναν συναυλίες. Γιατί εγώ δε θα κρίνω ποτέ κανέναν. Δεν θα ακούσεις ποτέ από το στόμα μου ότι φταίει αυτός που τραγούδησε. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε: «Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχαμε να μιλήσουμε ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό. Γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα που δεν είναι αληθινό. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, αλλά τον αγαπούσα. Το τελευταίο διάστημα έλειπα για συναυλίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε».

«Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε»

«Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του. Δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως είμαι σίγουρος πως η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του ανθιρώπου του. Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε» πρόσθεσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε πως «ήταν μια κατηγορία μόνος του ο Γιώργος» και κάλεσε «ας σταματήσουμε τα αγαπόμετρα και τα δικαστήρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη», σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη είναι αρμόδια και θα αποφασίσει για την υπόθεση.

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