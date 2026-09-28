Σπύρος Χατζηαγγελάκης – Δάφνη Κιουρκτσόγλου: Σύννεφα στη σχέση τους

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης και η Δάφνη Κιουρκτσόγλου διανύουν μια διαφορετική περίοδο, καθώς οι κοινές εμφανίσεις και οι καλοκαιρινές αποδράσεις έδωσαν τη θέση τους σε ξεχωριστές διαδρομές.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mια σχέση που έδειχνε να εξελίσσεται όμορφα, με κοινά ταξίδια, στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και, τελικά, συγκατοίκηση, φαίνεται να περνά σε μια διαφορετική φάση. Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης και η Δάφνη Κιουρκτσόγλου έχουν περιορίσει αισθητά τις κοινές τους εμφανίσεις και τις δημόσιες αναφορές ο ένας στον άλλον, χωρίς όμως κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει ότι έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αν και πληροφορίες από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους επιβεβαιώνουν πως υπάρχει κρίση στη σχέση τους.

Ο Σπ. Χατζηαγγελάκης και η Δ. Κιουρκτσόγλου έγιναν ζευγάρι στα τέλη του 2024, μόλις λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της Δάφνης από τον Ορέστη Χαλκιά, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου επτά χρόνια. Από την αρχή, οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς όμως να καταφέρουν να κρύψουν για πολύ τη σχέση τους. Σταδιακά άρχισαν να γίνονται γνωστές κοινές τους στιγμές, αποκαλύπτοντας ένα ζευγάρι που έδειχνε να απολαμβάνει τη ζωή του μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Αλλωστε, τα ταξίδια αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της κοινής τους διαδρομής. Ελλάδα και εξωτερικό έγιναν οι προορισμοί στους οποίους μοιράστηκαν εμπειρίες, με την Ιαπωνία να αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς σταθμούς τους. Τον Μάρτιο του 2025 βρέθηκαν στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, με τον ίδιο τον Σπ. Χατζηαγγελάκη να μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι, αποτυπώνοντας την όμορφη περίοδο που ζούσαν τότε μαζί.

Η σχέση τους έδειχνε, μάλιστα, να προχωρά σταθερά. Τον Μάιο του 2025 οι δυο τους έκαναν το επόμενο βήμα, μετακομίζοντας μαζί σε νέο σπίτι. Η συγκατοίκηση ήρθε να προστεθεί στα κοινά ταξίδια και στις στιγμές που είχαν ήδη αρχίσει να μοιράζονται, δίνοντας την εικόνα μιας σχέσης που εξελισσόταν φυσικά.

Ο Σπύρος, αν και πάντα προσεκτικός όταν πρόκειται για την προσωπική του ζωή, είχε αναφερθεί δημόσια για τη σύντροφό του. Είχε ξεκαθαρίσει πως δεν έκρυβε τη σχέση του, αλλά απλώς επέλεγε να μην τη συζητά δημόσια. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, ήταν ακόμη πιο σαφής, παραδεχόμενος πως ήταν σε σχέση, πως «είναι πάρα πολύ όμορφα» και πως αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η συντροφικότητα και το να περνά όμορφα με τον άνθρωπό του.

Το καλοκαίρι του 2025 συνέχιζε να επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί μαζί για διακοπές στα Δωδεκάνησα, και συγκεκριμένα ταξίδεψαν με φιλική παρέα σε Κάρπαθο και Λέρο. Η κοινή τους παρουσία ήταν πλέον πιο ορατή, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να έχουν αλλάξει τη στάση τους απέναντι στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, φέτος τα πράγματα δείχνουν εντελώς διαφορετικά. Οι κοινές δημόσιες αναφορές έχουν περιοριστεί και δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη κοινή καλοκαιρινή απόδραση. Μάλιστα, ο Σπ. Χατζηαγγελάκης πέρασε καλοκαιρινές στιγμές με πεζοπορίες στο βουνό και μοιράστηκε στιγμές με συναδέλφους του, όπως η Ευγενία Σαμαρά και ο Δημήτρης Κίτσος.

Μέχρι σήμερα, πάντως, κανένας από τους δύο δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει χωρισμό. Την ίδια στιγμή, και οι δύο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη δουλειά τους. Η Δ. Κιουρκτσόγλου έχει επικεντρωθεί στα μαθήματα πιλάτες, ενώ ο Σπ. Χατζηαγγελάκης, μετά την επιτυχία του θεατρικού «Blue train», έχει επικεντρωθεί στη «Λόντζα της γειτονιάς», αλλά και στη φωτογραφία.