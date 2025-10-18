Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Είναι αγριευτικό να σε παρακολουθεί κάποιος για να σε βγάλει φωτογραφία»

Σπύρος Χατζηαγγελάκης

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» για τη σχέση του με τη δημοσιότητα αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει σήμερα τα προσωπικά του.

Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως με τα χρόνια έχει συμφιλιωθεί περισσότερο με την έκθεση που φέρνει η δουλειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή την περίοδο δεν αισθάνομαι ότι θέλω να κρύψω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια είμαι πιο άμεσα στο κομμάτι της δημοσιότητας λόγω τηλεόρασης. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσα πιο εύκολα είμαι ΟΚ να εκθέτω κι ένα μέρος της ζωής μου. Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που δεν έχουν την ανάγκη ούτε να μείνουν κρυφές, ούτε να διαδοθούν. Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που εσύ αισθάνεσαι ωραία χωρίς να χρειάζεται εσύ να πεις σε κάποιον κάτι. Να περπατήσεις χέρι με χέρι με κάποιον χωρίς να το δηλώσεις απαραίτητα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε ένα περιστατικό που τον είχε ενοχλήσει στο παρελθόν, όταν φωτογραφήθηκε εν αγνοία του. «Είναι αγριευτικό να σε παρακολουθεί κάποιος για να σε βγάλει φωτογραφία, δεν το θεωρώ δουλειά. Είναι δουλειά γιατί κάποιος φωτογράφος πληρώνεται από κάποιον εργοδότη. Κάποτε είχανε κυκλοφορήσει φωτογραφίες μου με μία προηγούμενη σχέση. Είχε βγάλει ένα παιδί στην Αιόλου με την τότε σύντροφό μου, το έδωσε στη μητέρα του και η μητέρα του παιδιού πήγε στο περιοδικό και τις έδωσε», είπε.

03:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

