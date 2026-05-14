Άγιος Έρωτας: Ο Νικόλαος σε δημόσιο εξευτελισμό

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Άγιος Έρωτας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο έντονα φορτισμένες σκηνές απόψε στη σειρά “Άγιος Έρωτας”. Αφαιρούν το ράσο του Νικόλαου, την ώρα της κηδείας του πατέρα του…

Τι θα δούμε απόψε

Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων.

Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του. Την ίδια ώρα, η Κική βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Παύλο, ο οποίος την εντοπίζει στο σπίτι του Κυριάκου και την οδηγεί στο εξοχικό του. Εκεί, την πιέζει να αναιρέσει όσα έχει αποκαλύψει στη Θάλεια.

Κι ενώ ο Νικηφόρος ετοιμάζεται να ξανανοίξει την υπόθεση της Κατρίν, η εξαφάνιση της Κικής ανατρέπει τα σχέδιά του. Παράλληλα, η επιστροφή της Ελένης στη Στέρνα φέρνει νέα ανατροπή, καθώς εμφανίζεται με τον Περικλή, τον οποίο συστήνει στον Κυριάκο ως μνηστήρα της. Και ενώ ο Πέτρος παλεύει ακόμη να αποδεχτεί όσα συμβαίνουν ανάμεσα στη Χλόη και τον Νικόλαο, βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αποκάλυψη που τον συγκλονίζει.

«Κοίτα με πατέρα»

«Συγνώμη πατέρα, συγνώμη»

Ο Μαρκόπουλος δίνει υπόσχεση στη μάνα του

Δες το trailer

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής, Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση. Στο ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας.

Παραγωγή: Primavisione

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Λιπάσματα: Πόσο εκτόξευσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις τιμές τους – Αναλυτικά παραδείγματα

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά
περισσότερα
13:11 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 14/5/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 14...
09:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
08:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο – Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα – Από τη βραβευμένη συγγραφέα  Emily Sullivan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα –...
05:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 14/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 14/5/2026.
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media