Άγιος Έρωτας: Ο Νικόλαος σε δημόσιο εξευτελισμό

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο έντονα φορτισμένες σκηνές απόψε στη σειρά “Άγιος Έρωτας”. Αφαιρούν το ράσο του Νικόλαου, την ώρα της κηδείας του πατέρα του…

Τι θα δούμε απόψε

Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων.

Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του. Την ίδια ώρα, η Κική βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Παύλο, ο οποίος την εντοπίζει στο σπίτι του Κυριάκου και την οδηγεί στο εξοχικό του. Εκεί, την πιέζει να αναιρέσει όσα έχει αποκαλύψει στη Θάλεια.

Κι ενώ ο Νικηφόρος ετοιμάζεται να ξανανοίξει την υπόθεση της Κατρίν, η εξαφάνιση της Κικής ανατρέπει τα σχέδιά του. Παράλληλα, η επιστροφή της Ελένης στη Στέρνα φέρνει νέα ανατροπή, καθώς εμφανίζεται με τον Περικλή, τον οποίο συστήνει στον Κυριάκο ως μνηστήρα της. Και ενώ ο Πέτρος παλεύει ακόμη να αποδεχτεί όσα συμβαίνουν ανάμεσα στη Χλόη και τον Νικόλαο, βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αποκάλυψη που τον συγκλονίζει.

«Κοίτα με πατέρα»

«Συγνώμη πατέρα, συγνώμη»

Ο Μαρκόπουλος δίνει υπόσχεση στη μάνα του

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής, Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση. Στο ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας.

Παραγωγή: Primavisione