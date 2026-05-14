Καλλιθέα: Απολογείται ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ

Απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζι το πρωί της Κυριακής, σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η απολογία του κατηγορούμενου ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) με καθυστέρηση περίπου 1,5 ώρας.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν στα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, καθώς και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο 58χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, καθώς φέρεται να είχε προκαλέσει επανειλημμένα επεισόδια και να είχε παρενοχλήσει θαμώνες. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγές, θεωρούνταν ανεπιθύμητος από τους υπευθύνους της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κατά την απολογία του.

Το χρονικό

Ο 58χρονος, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους θαμώνες, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους». Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μπαρ, όπου είχε έντονη αντιπαράθεση με την 43χρονη μπαργούμαν. Τότε ο 58χρονος πυροβόλησε την 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς μέσα στο μαγαζί τη στιγμή των πυροβολισμών υπήρχαν τουλάχιστον 30 άτομα. Η γυναίκα, που είναι και σύζυγος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, βγήκε αιμόφυρτη από το μαγαζί, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας από τους οδηγούς σταμάτησε και την μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, ο δράστης βγήκε από το μπαρ, και άρχισε να πυροβολεί προς τον τοίχο όπου βρίσκεται η ταμπέλα του μαγαζιού. Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί όμως τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα παρακάτω κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποίησε ο 58χρονος, κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.