Περιστέρι: Φυλάκιση 16 μηνών για τους γονείς της πολύτεκνης οικογένειας – Τα 6 παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
Ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος, κρίθηκαν οι γονείς της πολύτεκνης οικογένειας, που ζούσε σε άθλιες συνθήκες και ακαθαρσίες, στο Περιστέρι.

Ο 37χρονος άνδρας και η 33χρονη γυναίκα καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, ενώ αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής σε εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, με τις αρχές να εντοπίζουν στο σπίτι το ζευγάρι μαζί με τα έξι ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το enikos.gr, η κατάσταση που αντίκρισαν ήταν τραγική, καθώς η πολύτεκνη οικογένεια διαβιούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, με τα παιδιά να είναι παραμελημένα, με ακαθαρσίες.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, ενώ τα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και παραμένουν για περίθαλψη και προστασία.

