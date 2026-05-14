Στενά του Ορμούζ: Ξεκίνησε η διέλευση κινεζικών πλοίων – Στρατηγική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Πεκίνου

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ορμούζ Ιράν ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σχετική συνεννόηση με το Πεκίνο.

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, η διαδικασία ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης.

Επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, το ημιεπίσημο πρακτορείο μετέδωσε: «Με απόφαση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επετράπη σε ορισμένα κινεζικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σε συμμόρφωση με το ιρανικό πρωτόκολλο διαχείρισης για τα Στενά».

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η διευκόλυνση της διέλευσης επετεύχθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της κινεζικής διπλωματίας.


Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, «Έπειτα από παρακολούθηση του θέματος από τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας και τον πρέσβη της χώρας στο Ιράν, επιδιώχθηκε η διευκόλυνση της διέλευσης των κινεζικών πλοίων με βάση τις βαθιές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τη στρατηγική τους εταιρική σχέση».

«Τελικά», όπως μεταδίδει το Fars, «συμφωνήθηκε ότι ένας αριθμός κινεζικών πλοίων που ζήτησε η χώρα θα διέρχονταν από αυτή την περιοχή, αφού επιτεύχθηκε συνεννόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης των Στενών, και η διέλευση αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ».

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Λιπάσματα: Πόσο εκτόξευσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις τιμές τους – Αναλυτικά παραδείγματα

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά
περισσότερα
15:11 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ

Πολιτικό σεισμό προκαλεί η παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας της Β...
14:08 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Σι σε Τραμπ: «Να μην τα θαλασσώσουμε» – Το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

Με ένα λαμπρό κρατικό δείπνο στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού θα ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα της επίσ...
13:05 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Προφυλακιστέος για διαφθορά ο Αντρίι Γέρμακ – Στα 3 εκατ. δολάρια η εγγύηση για τον πρώην έμπιστο του Ζελένσκι

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο άνθρωπος που κάποτε συναναστρεφόταν με τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη...
12:58 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ταϊβάν: «Ευγνώμονες για τη στήριξη των ΗΠΑ» μετά τις προειδοποιήσεις της Κίνας – Το Πεκίνο θέτει σαφή όρια για το θέμα

Η Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μακροχρόνια υποστήριξη των ΗΠΑ, απαντώντας στις α...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media