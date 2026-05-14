Στενά του Ορμούζ: Ξεκίνησε η διέλευση κινεζικών πλοίων – Στρατηγική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Πεκίνου

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σχετική συνεννόηση με το Πεκίνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, η διαδικασία ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης.

Επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, το ημιεπίσημο πρακτορείο μετέδωσε: «Με απόφαση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επετράπη σε ορισμένα κινεζικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σε συμμόρφωση με το ιρανικό πρωτόκολλο διαχείρισης για τα Στενά».

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η διευκόλυνση της διέλευσης επετεύχθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της κινεζικής διπλωματίας.



Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, «Έπειτα από παρακολούθηση του θέματος από τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας και τον πρέσβη της χώρας στο Ιράν, επιδιώχθηκε η διευκόλυνση της διέλευσης των κινεζικών πλοίων με βάση τις βαθιές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τη στρατηγική τους εταιρική σχέση».

«Τελικά», όπως μεταδίδει το Fars, «συμφωνήθηκε ότι ένας αριθμός κινεζικών πλοίων που ζήτησε η χώρα θα διέρχονταν από αυτή την περιοχή, αφού επιτεύχθηκε συνεννόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης των Στενών, και η διέλευση αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ».