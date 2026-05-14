Αυτιάς σε Επιτρόπους Οικονομικών – Οι απειλές της Τουρκίας να συνοδεύονται από περικοπές κονδυλίων

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς με ερώτησή του στους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ.ValdisDombrovskis και Piotr Serafin, θέτει το θέμα της περικοπής ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία, όσο αυτή συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τονίζει στην επιστολή του ότι «Οι διεθνείς επιτυχίες της Ελλάδας και οι συμμαχίες της, ενοχλούν και εκνευρίζουν την Τουρκία. Μετά και από την απόφαση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να προτείνουν στην επόμενη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συζήτηση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ορίζει να προστατεύεται κάθε χώρα της Ευρώπης αν δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός της, οι Τούρκοι παρά ταύτα συνεχίζουν να απειλούν».

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις νόμιμες επιλογές που έχει κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση για να θωρακίσει τη χώρα. Η Άγκυρα εκνευρίζεται για τις σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ενοχλείται αφάνταστα που αποκλείστηκε από τις αμυντικές χρηματοδοτήσεις του SAFE. Οι Τούρκοι απειλούν ακόμη και τον ενεργειακό κολοσσό Chevron που δραστηριοποιείται νοτίως της Κρήτης. Παράλληλα η Τουρκία προωθεί, με δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, που στρέφεται κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάσθε:

Θα συνεχίσετε να παρέχετε ευρωπαϊκά κονδύλια στην Τουρκία, καθώς απειλεί χώρα της ΕΕ;
Πότε προτίθεστε να εφαρμόσετε οικονομικές δικλείδες ασφαλείας στα κονδύλια που προορίζονται για τρίτες χώρες, όταν αυτές παραβιάζουν κατ΄εξακολούθηση το διεθνές δίκαιο;

