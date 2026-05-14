Πατήσια: Εμπρησμός η φωτιά σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη μία 36χρονη

Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/5) σε σούπερ μάρκετ στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στο κατάστημα. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 36χρονη, η οποία φέρεται να μετέβη πεζή στο σούπερ μάρκετ και να προκάλεσε την φωτιά. Τα κίνητρά της παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Αναλυτικά, η φωτιά εκδηλώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 12ης Μαΐου, προκαλώντας φθορές στο κατάστημα. Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, ταυτοποίησε και συνέλαβε την 36χρονη το βράδυ της επόμενης ημέρας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνέλαβαν την 36χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ήδη η 36χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.