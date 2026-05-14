Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια – Η κρίση με τα drones που διέλυσε τον κυβερνητικό συνασπισμό

Την παραίτησή της υπέβαλε η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, μετά την κατάρρευση της στήριξης εντός του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η πολιτική κρίση πυροδοτήθηκε από την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας, στον οποίο καταλογίστηκε η ευθύνη για την πρόσφατη παραβίαση του λετονικού εναέριου χώρου από ουκρανικά drones.

Eπόμενα βήματα

Η κίνησή της πυροδοτεί την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοίνωσε η ίδια, με τη δήλωσή της να μεταδίδεται τηλεοπτικά.

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι η ευημερία των Λετονών και η ασφάλεια της χώρας μας…Έχουμε απόλυτη συνείδηση της εποχής που ζούμε. Ο βίαιος πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει μεταβάλει την κατάσταση ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύριο, Παρασκευή.

Kατάρρευση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Νέα Ενότητα, έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία χθες όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξή του.

Χωρίς τους 9 βουλευτές των Προοδευτικών, η κυβέρνηση της Σιλίνια βρέθηκε να έχει μειοψηφία 41 εδρών από τις 100, συγκριτικά με 47 για την αντιπολίτευση.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Περιστατικά με drones και κενά στην αεράμυνα

Αρκετά ρωσικά ή ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στα σύνορα με τη Ρωσία και/ή τη Λευκορωσία, ύστερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία το 2022.

Δύο ουκρανικά drones διέσχισαν τα σύνορα με τη Ρωσία στις 7 Μαΐου για να συντριβούν στη Λετονία, πιθανόν ύστερα από παρεμβολές στο σύστημα πλοήγησής τους από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Το ένα εξ αυτών χτύπησε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ρέζεκνε στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά, που γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

Άλλο ουκρανικό drone συνετρίβη στη Λετονία στις 25 Μαρτίου.

Τα περιστατικά αυτά δεν προκάλεσαν θύματα ούτε σημαντικές υλικές ζημιές. Αλλά τόνισαν τις αδυναμίες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, που δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει ένα drone που εισέρχεται στον εναέριο χώρο της πριν καταπέσει στο έδαφός της.

Η σύγκρουση για τον υπουργό Άμυνας

Η Εβίκα Σιλίνια είχε ζητήσει άμεσα την αποχώρηση του υπουργού της για την Άμυνα. Ο Άντρις Σπρουντς, τον οποίο υπερασπίστηκε το κόμμα του που κατηγόρησε την επικεφαλής της κυβέρνησης ότι τον χρησιμοποίησε ως εξιλαστήριο θύμα, υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα.

Η Σιλίνια πρότεινε τον διορισμό ενός στρατιωτικού ως διαδόχου του, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τους Προοδευτικούς.

Ουκρανικά drones έχουν επίσης συντριβεί στην Εσθονία και τη Λιθουανία.

Η Ουκρανία στοχοθετεί ρωσικούς στόχους στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπως λιμάνια και διυλιστήρια, αλλά τα drones μπορούν να αποδειχθούν ελλαττωματικά ή να τα αναχαιτίσει η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα και να συντριβούν στο έδαφος χωρών που είναι σύμμαχοι του Κιέβου.

Ουκρανική βοήθεια και «Συμφωνία για Drone»

Μετά το τέλος συνάντησης χθες με τον Έντγκαρς Ρινκέβιτς στο Βουκουρέστι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδικούς στη Λετονία για να την βοηθήσει με την αντιαεροπορική άμυνα.

«Θα στείλουμε τους εμπειρογνώμονές μας στη Λετονία για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παράσχουν άμεση βοήθεια στην προστασία του εναέριου χώρου» της Λετονίας, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σχεδιάζουμε να υπογράψουμε με τη Λετονία συμφωνία με τη μορφή Συμφωνίας για Drone για να οικοδομηθεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατά διαφόρων τύπων απειλών», διευκρίνισε, κρίνοντας ότι είναι «σημαντικό να εργαζόμαστε μαζί για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης».

Ο Ρινκέβιτς επιβεβαίωσε την «ανάμιξη Ουκρανών ειδικών και εξοπλισμού στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων της λετονικής αντιαεροπορικής άμυνας».

«Θα ετοιμαστεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας», δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ