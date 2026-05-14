Λιμάνι Πειραιά: Η στιγμή που η ΑΑΔΕ εντοπίζει 46 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ από το Εκουαδόρ – ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΑΑΔΕ κοκαινη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, αξίας 1,7 εκ. ευρώ, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ, που βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) βρήκαν κρυμμένες μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά, μετά από αξιοποίηση ειδικής ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), εντοπίστηκε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών. Το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πορεία των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις ΔΕΟΣ, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών.

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Λιπάσματα: Πόσο εκτόξευσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις τιμές τους – Αναλυτικά παραδείγματα

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά
περισσότερα
15:37 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος που το πρωί της Κυριακής 10 Μα...
15:28 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Πατήσια: Εμπρησμός η φωτιά σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη μία 36χρονη

Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/5) σε σούπερ μάρκετ...
14:46 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Δήλος: Εντυπωσιάζει η τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου – Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Το τρισδιάστατο μοντέλο του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, το οποίο υπέβαλε η Ελλάδα στο πλαίσ...
14:34 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφό της

Μία 54χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον σύντροφό της, τα ξημερώματα ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media