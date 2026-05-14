Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος που το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου πυροβόλησε με αυτόματο Ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ο συγκεκριμένος βαρύνεται σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και πλημμελήματα που αφορούν οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς και δύο πράξεις οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Κατά την απολογία του ο 58χρονος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι λειτούργησε υπό την επήρεια πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και ότι θολωμένος άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση με το όπλο που παραδέχθηκε ότι κατείχε παράνομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν “το στέκι του” και έτσι πήγαινε πολύ συχνά.

Το χρονικό

Ο 58χρονος, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους θαμώνες, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους». Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μπαρ, όπου είχε έντονη αντιπαράθεση με την 43χρονη μπαργούμαν. Τότε ο 58χρονος πυροβόλησε την 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς μέσα στο μαγαζί τη στιγμή των πυροβολισμών υπήρχαν τουλάχιστον 30 άτομα. Η γυναίκα, που είναι και σύζυγος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, βγήκε αιμόφυρτη από το μαγαζί, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας από τους οδηγούς σταμάτησε και την μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, ο δράστης βγήκε από το μπαρ, και άρχισε να πυροβολεί προς τον τοίχο όπου βρίσκεται η ταμπέλα του μαγαζιού. Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί όμως τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα παρακάτω κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.