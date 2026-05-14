Σωκράτης Φάμελλος: «Χωρίς τους ανθρώπους του, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να σταθεί όρθιο» – Τι είπε για την ζωονόσο στη Λέσβο

Ευθείες βολές κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου.

Έκανε λόγο για «στοχοποίηση» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως από τον Α. Γεωργιάδη και για «υποκρισία των δήθεν “Μένουμε Ευρώπη”», ενώ παράλληλα του καταλόγισε ότι «φοβήθηκε» να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του «γιατί πίσω από τις υποκλοπές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης». Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι «συκοφάντησε» τους πολίτες που διαδηλώνουν για την τραγωδία των Τεμπών και ότι «εκστόμισε χυδαιότητες κατά του Πάνου Ρούτσι».

«Ο σεβασμός της ΝΔ στους θεσμούς, το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη, σταματά εκεί όπου ξεκινούν οι έρευνες για σκάνδαλα της κυβέρνησης», σχολίασε ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι γι’ αυτό «ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό της προπαγάνδας, των fake news, της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι «δεν σέβεται ούτε τη Βουλή» γιατί δεν απαντά στις ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να καλύψει «τα τραγικά αδιέξοδα» και την κατάσταση «απαξίωσης» του ΕΣΥ.

Παραπέμποντας στην πρόσφατη συνάντησή του με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, ο Σ. Φάμελλος τόνισε πως του μετέφεραν με αποδείξεις ότι «το ΕΣΥ βρίσκεται στη χειρότερη φάση και σε επίπεδο υποστελέχωσης και σε επίπεδο αξιοκρατίας και σε επίπεδο απάνθρωπων συνθηκών λειτουργίας και σε επίπεδο αυταρχισμού και καταπίεσης».

Αναφέρθηκε, δε, και στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, σχολιάζοντας πως «οι προσωπικές δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ έμειναν στα λόγια» και «αντί για επιβράβευση εισπράττουν κοροϊδία και υποκρισία».

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για ‘ενίσχυση του ΕΣΥ’» την ώρα που συνεχίζονται οι «ατελείωτες εφημερίες» των γιατρών και νοσηλευτών και η «εξάντλησή» τους εξαιτίας της υποστελέχωσης, παράλληλα με χαμηλούς μισθούς που «δεν αντιστοιχούν ούτε στις σπουδές τους», ούτε στις ανάγκες της ζωής, με την ακρίβεια και το τεράστιο κόστος στέγασης.

«Το πρόβλημα είναι ότι: Όχι απλά δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δημιουργεί αντικίνητρα», τόνισε ο Σ. Φάμελλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τον ίδιο τον υπουργό ότι προτεραιότητά τους είναι η «πλήρης εμπορευματοποίηση του αγαθού της Υγείας». «Δεν θέλετε ένα ΕΣΥ σύγχρονο και αποτελεσματικό, για να συρρικνώνεται προς όφελος του Ιδιωτικού Τομέα», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα δύο τροπολογίες για τον κλάδο των νοσηλευτών με την πρώτη να αφορά τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και τη δεύτερη την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού στα 300 ευρώ από 1.7.2026 και από 1.1.2027 στα προ μνημονίων επίπεδα, στα 350 ευρώ.

Όσο αφορά γενικότερα την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, υποστήριξε πως είναι αποτέλεσμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής και πως απέναντί της υπάρχει εναλλακτική και συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και που απαντούν στα «πραγματικά προβλήματα του ΕΣΥ», όπως η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση, αλλά και η πρόσβαση στην περίθαλψη. Ειδικότερα, ανέφερε μέτρα όπως η «ουσιαστική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας», προκειμένου να φτάσει σε βάθος τετραετίας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 7,5% του ΑΕΠ, η μείωση της ιδιωτικής δαπάνης με τη μείωση της συμμετοχής των πολιτών στο κόστος των φαρμάκων, καθώς και 15.000 νέες μόνιμες προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΚΑΒ και σημαντική αύξηση των αποδοχών ιατρικού και μη ιατρικού υγειονομικού προσωπικού, με πρώτο στόχο τον διπλασιασμό των αποδοχών των γιατρών.

«Χωρίς τους ανθρώπους του, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Και τελικά αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα», είπε, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή προκειμένου να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία η χώρα, «με ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, καθολική πρόσβαση και στήριξη της κοινωνίας».

Υπεύθυνος ο πρωθυπουργός για την τραγική κατάσταση με τη ζωονόσο στη Λέσβο

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε σειρά ερωτήσεων που αφορούν αγροτικά ζητήματα προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Καββαδά ξεκινώντας από το «πού βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων για την νέα καλλιεργητική χρονιά».

Όπως σχολίασε «δεν είναι δυνατόν η απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από την κλοπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, των “φραπέδων”, των “χασάπηδων” και των “γαλάζιων ακρίδων” να συνδυαστεί και με καθυστέρηση τη νέα χρονιά».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Λέσβο, την οποία επισκέφτηκε μέσα στην εβδομάδα, επισήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους τον ενημέρωσαν πως έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρά τις υποσχέσεις για αναστολή.

Αναφερόμενος στην υπουργική απόφαση στήριξης των τυροκομείων, υπογράμμισε ότι και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και όλοι οι κτηνοτρόφοι, αρνούνται ότι έχουν λάβει τις ενισχύσεις, ενώ ρώτησε επίσης αν έχει προβλεφθεί αποζημίωση για την επιβίωση των κτηνοτρόφων μέχρι να υπάρχει ένα νέο σχέδιο αποκατάστασης της κτηνοτροφίας και προστασίας των τοπικών φυλών.

«Δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την ευλογιά σε όλη την Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων παρατηρήσεων, επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλαπλές καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις ακόμα και σε ζώνες ενεργής υδροφορίας χιλιάδων σφαγιασθέντων ζώων και γάλακτος με αποτέλεσμα τη ρύπανση του υδροφόρο ορίζοντα και τη διασπορά την νόσου».

«Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα κάνατε στη Λέσβο όλα αυτά. Γιατί είστε απόντες και ανεπαρκείς», δήλωσε, τονίζοντας πως «η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι λέγεται» και πως «η υπογραφή σε αυτήν την τραγική εξέλιξη στη Λέσβο είναι μία: Κυριάκος Μητσοτάκης».