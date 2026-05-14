Κρεμλίνο: Ο Πεσκόφ κατηγορεί την ΕΕ ότι έχει καταστεί «συμμέτοχος στον πόλεμο» στο πλευρό της Ουκρανίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Peskov Πεσκόφ
Φωτογραφία: Reuters
Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί ουσιαστικά «συμμέτοχος στον πόλεμο» στο πλευρό της Ουκρανίας, γεγονός που — σύμφωνα με τη Μόσχα — αποκλείει οποιονδήποτε μεσολαβητικό ρόλο της Ευρώπης στη σύγκρουση, σύμφωνα με το Москва 24.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε «απολογητή της ιδέας να επιβληθεί συντριπτικό πλήγμα στη Ρωσία».

«Φυσικά, με μια τέτοια προσέγγιση δύσκολα μπορεί κάποιος να διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μόνο οι ΗΠΑ λειτουργούν ως διαμεσολαβητές»

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι μόνες που λειτουργούν ως μεσολαβητές στη ρωσοουκρανική σύγκρουση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Ευρωπαίοι — όπως είπε — δεν επιθυμούν να κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να βοηθήσουν ώστε η ειρηνευτική διαδικασία να οδηγηθεί «στο λογικό της τέλος», προσθέτοντας ότι η Αμερική είναι «η μοναδική χώρα στον κόσμο» που μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.

«Απομένει πολλή δουλειά»

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι για να ολοκληρωθεί η διαπραγματευτική διαδικασία γύρω από την Ουκρανία απαιτείται ακόμη «πολλή δουλειά στο παρασκήνιο».

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές διαθέτουν ήδη «ένα σημαντικό σύνολο επεξεργασμένων προτάσεων και επαφών», το οποίο — σύμφωνα με τον ίδιο — επιτρέπει να γίνεται λόγος για πιθανή προσέγγιση προς το τέλος της σύγκρουσης.

