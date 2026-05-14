Τσουκαλάς: «Πολιτικός τυχοδιώκτης ο κ. Γεωργιάδης – Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητάς του»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως “ύποπτες” και “σκανδαλώδεις”», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση που εξέδωσε μετά τη νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει πως «αναφέρεται με χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως “λόγο” για τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι συμβάσεις βασίστηκαν σε νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή άλλων 10 προσφορών στην πρώτη περίπτωση και άλλων 8 προσφορών στη δεύτερη». «Και επειδή αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα ακίνητα στο Ηράκλειο που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, του προτείνουμε να διαβάσει την απόφαση του Κτηματολογίου του 2024, με την οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία προχωρά σε μονομερή παράταση της μίσθωσης επικαλούμενη δικαίωμά της», προσθέτει.

Tονίζει, ακόμη, ότι «παραλείπει ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι το εν λόγω ακίνητο έχει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, κάτι που συνυπολογίζεται για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που το ενοικίασαν» και ρωτά: «Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του, κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε “χάρη”;».

«Για ποιο πράγμα λοιπόν κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη;», επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «τον εγκαλεί γιατί το ακίνητο, που σημειωτέον μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του κ. Ανδρουλάκη, μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν δεκάδες άλλες προσφορές;».

Ως προς τη δήλωση πόθεν έσχες, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει: «Είναι τόσο φαιδρός που στρεψοδίκως εξισώνει υπό διερεύνηση ενδεχόμενες παράνομες πράξεις για τις οποίες έστειλε δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -τα γνωστά “βάλτα χεράτα”- με μια τυπική παράλειψη;». «Προσβάλλει ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει.

Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει: «Ζήτησε μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να παρανομήσει κάποιος για να διορθωθεί η αμέλεια του λογιστή του; Ντροπή πια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής».

«Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υιοθετεί τα ψεύδη του και τη συκοφαντία. Γιατί το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας βρίσκεται στο Μαξίμου», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και καταλήγει: «Επειδή θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη, κ. Γεωργιάδη, μην εκτίθεστε περαιτέρω».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιγότερες από 6 και περισσότερες από 8 ώρες ύπνου συνδέονται με ταχύτερη γήρανση

Ποιες μορφές καρκίνου αυξάνονται ανησυχητικά σε άτομα κάτω των 50 ετών

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τι θα αναφέρει

Γεωργιάδης: «Αναγνωρίζω πλήρως τα αιτήματα των νοσηλευτών, να μην ανησυχούν» – Πότε θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
18:33 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βουλή: Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη – «Είστε παρακρατικός» – «Είστε μεγάλη υποκρίτρια»

Άγρια κόντρα είχαν το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνις Γεωργι...
18:19 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βουλή: Κόντρα Χρηστίδη-Αγαπηδάκη για το «μασαμπούκωσε» του Γεωργιάδη – ΒΙΝΤΕΟ

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλου Χρηστί...
17:16 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης: Υποκριτής και ψεύτης ο Ανδρουλάκης – Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο;

Νέα επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γε...
16:33 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης σε Κυριάκο Βελόπουλο: Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε κανένα καλό σε αυτή την κυβέρνηση γιατί σας λείπει το πολιτικό μεγαλείο

«Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση και σχεδιάζει, υλοποιεί και παράγει με σταθερή ενέργεια από τις Α...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media