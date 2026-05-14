Άνω Λιόσια: Τρεις προσαγωγές για την επίθεση 80 Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκαν και άνδρες της Δράσης σε τροχαίο

Σε τρεις προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Λιόσια, όπου ομάδα περίπου 80 Ρομά επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που προηγουμένως καταδίωκαν ένα ύποπτο όχημα.

Οι προσαχθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του ύποπτου οχήματος, έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Πώς έγινε η επίθεση στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Όλα ξεκίνησαν στις 15:20 το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Βελισσαρίου και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, επιχείρησε να εμβολίσει το όχημα των αστυνομικών.

Ακολούθησε καταδίωξη με τους άνδρες της ΔΙΑΣ να εντοπίζουν λίγο αργότερα το αυτοκίνητο σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Παλαιολόγου, στο Ίλιον.

Στο σημείο είχαν φτάσει κι άλλες αστυνομικές ομάδες, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξήλθαν από έναν καταυλισμό περίπου 80 Ρομά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια.

Όπως μετέδωσε και νωρίτερα το enikos.gr, ένας αστυνομικός της ΔΙΑΣ τραυματίστηκε από πέτρα και μία δαγκωματιά, και διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τροχαίο με αστυνομικούς της Δράσης

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αστυνομικοί της ομάδας Δράση, που επιχείρησαν να πλησιάσουν στο σημείο όπου έγινε η επίθεση σε βάρος των συναδέλφων τους, ενεπλάκησαν σε τροχαίο με φορτηγό όχημα, με αποτέλεσμα οι ένστολοι να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι δύο τραυματίες διακομίζονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.