Βουλή: Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη – «Είστε παρακρατικός» – «Είστε μεγάλη υποκρίτρια»

Άγρια κόντρα είχαν το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «παρακράτος» της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας οργανωμένες μηνύσεις σε βάρος της, υποκινούμενες από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή την προγραμματισμένη για την Παρασκευή, συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, με αντικείμενο αιτήματα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας. Στο στόχαστρό της όμως βρέθηκε και ο υπουργός Υγείας , με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξουδετερώσει όποιους ζητάνε δικαιοσύνη και όποιοι είναι επικίνδυνοι για αυτό το παρακρατικό, φασιστικό σύστημα. Ο κ. Γεωργιάδης, ενώ θα έπρεπε να μεριμνά για το ΕΣΥ, το έχει αφήσει εντελώς εγκαταλειμμένο. Δεν είναι βέβαια απορίας άξιον, αφού δεν έχει και καμία σχέση με το αντικείμενο. Είναι όμως χαρακτηριστικό πόσο εκδικητικά συμπεριφέρεται σε όσους θεωρεί αντιφρονούντες γιατρούς και αντιφρονούντες υγειονομικούς» τόνισε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ενώ καθυστερούν την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, κι ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία, ενώ τρενάραν όσο μπορούσαν την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την βάζουν τελικά την Πέμπτη, μεθοδεύουν πώς θα στοχοποιήσουν εμένα ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό. Έρχονται εσπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη τρεις δικογραφίες, πριν καν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλήση να πάω στην επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Για αυτές τις τρεις που δεν παρέλαβα ποτέ, για μία ψευδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθείσα μήνυση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί και για άλλη μία μήνυση. Οι τέσσερις είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου, εναντίον συνηγόρων γονιών των θυμάτων των Τεμπών και εναντίον γονιών», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε:

«Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα, ως συνήγορο, στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί, δηλαδή, που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγνώμη, οργανώνουν μηνύσεις δικαστών, αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας, με εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη, για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς, τους συγγενείς, τους συνηγόρους και εμένα», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε ότι υπάρχει μεθόδευση για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του «παρακρατικού Γεωργιάδη» που είχε πει «θα σας κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σας βάλω φυλακή».

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε, επίσης, ότι η νομοθετική ρύθμιση να περαιώνονται εντός τριμήνου οι δικογραφίες, που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, δεν προορίζεται για τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά για την αντιπολίτευση. «Το επιχειρήσατε χθες σε άλλον αρχηγό, το κάνετε σε μένα εντατικότατα και θα έρθει και η σειρά άλλων. Δεν το κάνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριοι γίνεται δίκη αύριο με κατηγορούμενο τον Μελά και δεν μιλάει κανείς. Ενώ πήγε ο βουλευτής σας, ο Φάνης Παππάς, μάρτυρας, ενώ πήγε ο Βάρρας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταγγέλλοντας και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά που τυχαία προήδρευε και της συνεδρίασης στην Ολομέλεια. «Υπάρχει σαφής κατάχρηση εξουσίας. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα να με τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνυθείτε και εσείς και όποιος συμπράττει σε αυτή τη διαδικασία, για κατάχρηση εξουσίας», είπε.

«Οι απαντήσεις στις αιτιάσεις αυτές θα δοθούν αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας», απάντησε ο Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ στη συνέχεια μπήκε στην αίθουσα ο κ. Γεωργιάδης ζητώντας να πάρει τον λόγο επί προσωπικού και λέγοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει «έρθει στη Βουλή εν εξάλλω και σε κρίση προφανώς».

Η απάντηση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου

«Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκρίτρια, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κ. Κεφαλά, που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός, αλλά ανεξάρτητη αρχή», είπε ο υπουργός Υγείας, με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιμένει να φωνάζει από τα έδρανα, κάνοντας λόγο για παρακράτος.

«Αν διακόψετε ξανά θα του δώσω τον λόγο από την αρχή. Παρακαλώ, δεν θα έχετε τον λόγο μόνο εσείς εδώ μέσα» παρενέβη ο κ. Γεωργαντάς.

«Η κουνιάδα της κ. Κεφαλά πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Ήρθατε και κάνατε μήνυση σε μένα και στον κ. Κουσουλό και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι, ενώ ο αρχικός ισχυρισμός της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν πως η κουνιάδα της κ. Κεφαλά δεν ήταν εργαζόμενη της, αποδείχθηκε ότι στην ΕΡΓΑΝΗ της είχε καταβληθεί δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα- που είναι ποινικό αδίκημα αν δεν πληρωθεί- αλλά δεν της είχε καταβληθεί η μισθοδοσία και ενώ βάσει της ΕΡΓΑΝΗΣ, είναι εργαζόμενη της, εν ενεργεία, και εφόσον δεν έχει γίνει πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, η κ. Κωνσταντοπούλου της έχει φάει τους μισθούς και έχει παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και έπρεπε ήδη να της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τέσσερις φορές αναβολή στον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας και την 4η φορά έκανε και μήνυση στον ελεγκτή, «τον έκλεισε στο τμήμα ένα βράδυ, εκμεταλλευόμενη ότι η ίδια έχει βουλευτική ασυλία, εκείνος δεν μπορούσε να της κάνει μήνυση, αλλά του έκανε μήνυση η Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Αποδείχθηκε από την ΑΑΔΕ ότι όχι μόνο ήταν εργαζόμενη σας, εν ενεργεία, αλλά έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ, ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή και είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενή σας, από την ΑΑΔΕ και την ΕΡΓΑΝΗ, και της χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει και φορολογική παράβαση», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας: «οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υπο0πέσει σε τόσες παρανομίες, θα ήταν τώρα κατηγορούμενος. Εσείς, αντί να απολογηθείτε γι΄αυτά, κάνετε μπούλινγκ στην Επιθεώρηση Εργασίας, κατηγορείτε την κουνιάδα της κ. Κεφαλά, ως απατεώνισσα».

Έκλεισε με ένταση η συνεδρίαση

Οι αντιδράσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερία συνεχίστηκαν και ζήτησε εκ νέου τον λόγο να απαντήσει. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο και έκλεισε τη συνεδρίαση, όπως άλλωστε είχε πει νωρίτερα, προκειμένου να προετοιμαστεί η αίθουσα της ολομέλειας ενόψει της ομιλίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί τόσο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας όπου θα συζητηθεί η άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, όσο και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.