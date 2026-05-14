Διπλωματικές πηγές: Το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και οι ενέργειες της Τουρκίας δεν συμβάλλουν στα ήρεμα νερά

«Προτιμούμε να δρούμε παρά να αντιδρούμε». Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα δια στόματος Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με τα δημοσιεύματα ότι η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθείς σχετικά σε συνέδριο των Financial Times, η Αθήνα τηρεί αυτή τη στιγμή στάση αναμονής. Θέλει να δει πρώτα τι είναι αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο που διαρρέεται στα μέσα ενημέρωσης της γείτονος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δουλειά του υπουργού να κάνει προβλέψεις.

Ωστόσο, τονίζει ότι «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει κανείς σε αυτό, και πρέπει να σας πω ότι είμαστε σχετικά ισχυροί στις αντιδράσεις μας».

H Αθήνα έχει μελετήσει πολλούς τρόπους αντίδρασης βάσει των όσων έχουν δεν το φως της δημοσιότητας αλλά και όσων δεν έχουν δει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από διπλωματική πηγή εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προκύψει κατάσταση η οποία θα είναι μη διαχειρίσιμη ενώ ήδη έχουν λειτουργήσει και οι δίαυλοι επικοινωνίας, με την Αθήνα να επικοινωνεί σαφώς στην Άγκυρα τις ανησυχίες της αλλά και το ότι δεν συμβάλλει στην διατήρηση του καλού κλίματος των ήρεμων νερών.