Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας – Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων

Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων επιβεβαίωσαν κατά τη συνάντηση τους ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, σήμερα το απόγευμα στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πριν από τις κοινές δηλώσεις των δυο ΥΠΕΞ, υπεγράφη συμφωνία για την απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ στις δηλώσεις του έκανε και μια αναφορά στην τοποθέτηση του Γιώργου Δώνη ως προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης εκκινώντας στις δηλώσεις του εγκωμίασε το ρόλο του Σαουδάραβα ομολόγου του στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικά στην οικουμενική διπλωματία, όπως είπε, και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία «για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλει, έτσι ώστε να λυθούν συνέπειες του πολέμου που αυτή τη στιγμή μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή και να βρούμε πάλι την οδό της ειρήνης και της ευημερίας. Εύχομαι οι προσπάθειες αυτές να ευδοκιμήσουν το συντομότερο δυνατό».

Όπως είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχαν μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, εξέφρασε τη συμπαράστασή της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου και σημείωσε ότι η χώρα μας επέδειξε εμπράκτως την αλληλεγγύη της προς τη Σαουδική Αραβία τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών.

«Υπογραμμίζω ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός, ενώ η προστασία των κρίσιμων πολιτικών υποδομών από οποιαδήποτε μορφή απειλής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους» τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης εξαίροντας τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση, η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης, ενώ ευχαρίστησε τον ομόλογο του για την οργάνωση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

«Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες» είπε ο κ.Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας ναυσιπλοΐας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισιτιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ είχε ήδη αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στη γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβάνονται από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά.

Συζητήθηκε, επίσης, η κατάσταση που αναπτύσσεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και όπως είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν μια ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για τη δημιουργία του παλαιστινιακού κράτους μέσα από μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ζουν από κοινού σε μια περιοχή που εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη.

«Η απελπιστική κατάσταση στο πεδίο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Η Γάζα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και την είσοδο και εφαρμογή στη δεύτερη φάση του σχεδίου αυτού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά την επόμενη μέρα της Γάζας, τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχή» τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης. Αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Λίβανο χαιρετίζοντας τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, οι οποίες μπορούν -όπως είπε- να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Αναφορικά με τη Συρία τόνισε ότι «προσβλέπουμε σε μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύριοι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς. Και στο πλαίσιο αυτό τονίζουμε την ανάγκη για μια συμπεριληπτική ομαλή μετάβαση της χώρας που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων, χωρίς κανέναν αποκλεισμό». Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε τις διμερείς μας σχέσεις και ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής με την οποία η Ελλάδα θεσμοθέτησε Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και -όπως είπε-με αυτό ακριβώς καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως μεγάλης δύναμης για τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, αλλά και για την ασφάλεια που συνδέεται με ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η Σαουδική Αραβία είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και ωφέλιμα στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

Βεβαίως, το ορόσημο της διμερούς μας συνεργασίας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στην Αλ Ούλα. Προσδοκούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε το δεύτερο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και να υποδεχτούμε εδώ στην Αθήνα την αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μια επισκόπηση συνολικά των διμερών μας σχέσεων και βεβαίως όλων των συμφωνιών, οι οποίες πρόκειται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα, ασφαλώς υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο διεθνές επίπεδο» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η αξιοποίηση της δυναμικής αυτής διευρύνοντας περαιτέρω τη συνεργασία σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, το εμπόριο, η συνδεσιμότητα.

«Η σημερινή υπογραφή των συμφωνιών μας για την απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων ακριβώς εξυπηρετεί στο να αρθούν τα όποια εμπόδια και η γραφειοκρατία για τη διακίνηση των ανθρώπων που θα εισφέρουν ακόμα περισσότερο στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών» είπε ο κ.Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι στον τομέα της διασυνδεσιμότητας ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Ελλάδα σε όλες τις οδούς, περιλαμβανομένου του οικονομικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, του IMEC, όπου αμφότερες οι χώρες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση.

«Για την Ελλάδα ο IMEC αποτελεί ένα σημαντικό μεγαλόπνοο έργο, μείζονος σημασίας, που θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο κόμβο σταθερότητας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας. Πρόκειται για μια υποδομή ασφαλείας, έναν πολιτισμικό διάδρομο, όχι απλώς έναν οικονομικό διάδρομο, που θα αφήσει το αποτύπωμά του στις σχέσεις μεταξύ της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης» είπε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο κ.Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση του Γιώργου Δώνη ως προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας.

«Πριν κλείσω, να αναφερθώ στους δεσμούς που υπάρχουν και μεταξύ των ανθρώπων πλέον μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και ιδιαιτέρως να χαιρετίσω την τοποθέτηση ενός Έλληνα προπονητή στη θέση του αρχιπροπονητή της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του κυρίου Γιώργου Δώνη. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι πλέον να εξοικειώνονται μεταξύ των δύο λαών. Οι δεσμοί αυτοί θα δημιουργήσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο εξοικείωσης και κατανόησης μεταξύ των λαών» είπε.

Faisal bin Farhan Al Saud: «Η φιλία μας μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμοιβαία συμφέροντα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, στις δηλώσεις του εξέφρασε μεταξύ άλλων τις θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή του στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας «και την κυβέρνηση της φίλης ελληνικής χώρας, για τη θερμή υποδοχή και την επίσκεψη, μια επίσκεψη η οποία πραγματοποιείται μέσα σε μια ιδιαίτερη περίοδο, και γιορτάζουμε την εκατοστή επέτειο εγκαθίδρυσης των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας. Σχέσεις οι οποίες βασίζονται στη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Όπως είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο πρίγκιπας Αλ Σαούντ, κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών εκφράστηκε η διμερής και η αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση αυτών των σχέσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δύο φίλων λαών και ως εκ τούτου, η φιλία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμοιβαία συμφέροντα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2025 και η συνάντησή του με τον πρίγκηπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της εξέλιξης των επενδύσεων, όπου τονίστηκε η ανάγκη διεύρυνσης των οικονομικών συνεργασιών υπό το φως των ευκαιριών που εξασφαλίζει η Σαουδική Αραβία με την EXPO και το Όραμα 2030.

Επίσης, πάντα κατά τον Σαουδάραβα υπουργό, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η σημασία της συμφωνίας απαλλαγής θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, και αναφορικά με την περιοχή, τονίστηκε η ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και ιδιαίτερα των Στενών του Ορμούζ, και η επαναφορά της προτέρας κατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε θέματα όπως είναι η ενέργεια.

«Τέλος, επισημάναμε τη σημασία των προσπαθειών που κατέβαλε το Πακιστάν για την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς επίσης ζητήσαμε όλα όσα αφορούν και ενισχύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Και τέλος, εκ νέου εκφράζω τις ευχαριστίες στον φίλο υπουργό Εξωτερικών, στη φίλη κυβέρνηση της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον φίλο ελληνικό λαό» κατέληξε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών.