Δολοφονία στην Κρήτη: «Γιατί το παιδί μου να είναι στο χώμα και αυτός να κάνει κανονικά τη ζωή του; Τον θέλω νεκρό» – Μαρτυρία για την σύζυγο του 54χρονου

Αποκαλυπτική μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τον ρόλο της συζύγου του 54χρονου που δολοφόνησε τον 21χρονο Νικήτα, μέρα μεσημέρι της 5ης Μαΐου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, που έγιναν αιφνιδιαστικά και υπό άκρα μυστικότητα. Κρατούνται σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών.

Μία γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 για τα όσα συνέβησαν από την στιγμή που ο 17χρονος γιος του ζευγαριού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, πριν από τρία χρόνια, μέχρι την στιγμή που ο 21χρονος Νικήτας έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου, καθώς τον θεωρούσε ως υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, η σύζυγος του 54χρονου φέρεται να του έλεγε κάθε βράδυ «είσαι άνανδρος, αν δεν το σκοτώσεις» και «αυτό το παιδί θέλω να πεθάνει».

Η μαρτυρία

«Εγώ έχω μία γνωστή, η οποία δούλευε με τη γυναίκα του 54χρονου. Μετά το συμβάν (σ.σ. το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος της), η γυναίκα ευχόταν να πεθάνει το παιδί, έλεγε ότι θα τον σκοτώσει και ότι θα το δείτε ότι θα το σκοτώσουν το παιδί. Στη συνέχεια, είχε γίνει εδώ στο Ηράκλειο, ένα συνέδριο, τέλος πάντων, ψυχολογικής στήριξης, πήγαινε αυτή η γυναίκα. Όταν κατάλαβε ότι προσπαθούν να τη βοηθήσουν περισσότερο, αυτή σταμάτησε να πηγαίνει», είπε η μάρτυρας στην εκπομπή.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, «ήθελε να κάνει κακό στον Νικήτα. Με τον καιρό αρρώσταινε και το μυαλό του άνδρα της, ο οποίος από την αρχή ήταν κάθετος ότι φταίει η άσφαλτος και ότι έκανε πάρα πολλές εκκλήσεις για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Φανταστείτε, ερχόταν στη δουλειά στην Αμμουδάρα και σε διάφορες περιοχές, τέλος πάντων, και κρατούσαν κάποια χαρτιά και μας ζητούσαν να υπογράψουμε για να φτιαχτεί επιτέλους αυτός ο δρόμος, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ».

«Η γυναίκα του 54χρονου του έλεγε κάθε βράδυ ότι “είσαι άνανδρος, αν δεν το σκοτώσεις” και “αυτό το παιδί θέλω να πεθάνει“, “γιατί” λέει “το παιδί μου να είναι στο χώμα και αυτός να κάνει κανονικά τη ζωή του; Τον θέλω νεκρό”. Ο 54χρονος αυτά τα έλεγε σε κάποια κοντινά του άτομα και χρειαζόταν βοήθεια για όλο αυτό. Αρρώστησε το μυαλό του και ξεκίνησαν μετά οι απόπειρες», συνέχισε η ίδια.

Τόνισε επίσης ότι οι απόπειρες κατά του Νικήτα ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια και ότι ο δράστης της δολοφονίας είχε βάλει άτομα να παρακολουθούν τον 21χρονο. «Επίσης, ο 54χρονος είχε βάλει τρία άτομα και τον παρακολουθούσαν, πότε έβγαινε από το σπίτι, πότε πήγαινε δουλειά, πότε σχολούσε, την κάθε κίνηση, τον παρακολουθούσαν. Επίσης, ο 54χρονος πάντα οπλοφορούσε. Και η γυναίκα του έλεγε “είσαι άνανδρος αν δεν τον σκοτώσεις” και “τον θέλω νεκρό”».

Αναφερόμενη στην ημέρα της δολοφονίας, η μάρτυρας είπε πως «η γυναίκα ήταν μαζί του και του έλεγε ότι μην τυχόν σου ξεφύγει».

