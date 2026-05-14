«Κόλπο» με μαγνητικά πεδία δημιουργεί εντελώς νέες μορφές ύλης

Επιστήμονες έδειξαν ότι η μεταβολή των μαγνητικών πεδίων με συγκεκριμένους τρόπους ακριβείας μπορεί να δημιουργήσει εξωτική κβαντική ύλη, η οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πιο αξιόπιστες κβαντικές τεχνολογίες και σε νέα, ισχυρά υπολογιστικά συστήματα. Η κβαντική τεχνολογία θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο υποσχόμενα μελλοντικά εργαλεία για την επεξεργασία τεράστιου όγκου και περίπλοκων πληροφοριών.

Αν και τα περισσότερα κβαντικά συστήματα παραμένουν ακόμη περιορισμένα σε εργαστήρια και ερευνητικές εγκαταστάσεις, οι επιστήμονες εργάζονται σταθερά προς την κατεύθυνση εφαρμογών που θα μπορούσαν τελικά να επηρεάσουν κλάδους σε ολόκληρη την οικονομία.

Μαγνητικά πεδία και εξωτικές κβαντικές καταστάσεις

Μια νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Ian Powell, Λέκτορα του Τμήματος Φυσικής του Cal Poly, διερεύνησε ένα θεμελιώδες ερώτημα της κβαντικής φυσικής: πώς συμπεριφέρεται η ύλη στις μικρότερες κλίμακες που περιλαμβάνουν άτομα, ηλεκτρόνια και φωτόνια.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο τι συμβαίνει όταν τα μαγνητικά πεδία μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και πώς αυτά τα μεταβαλλόμενα πεδία μπορούν να παράγουν ασυνήθιστη κβαντική συμπεριφορά.

Ο Powell και ο φοιτητής-ερευνητής Louis Buchalter, ο οποίος έλαβε το πτυχίο του στη Φυσική από το Cal Poly το 2025, δημοσίευσαν τη μελέτη «Flux-Switching Floquet Engineering» στο περιοδικό Physical Review B.

Η εργασία τους αποδεικνύει ότι η προσεκτική μεταβολή των μαγνητικών πεδίων μπορεί να δημιουργήσει κβαντικές καταστάσεις που δεν υπάρχουν σε στατικά υλικά (εκείνα που παραμένουν στην ίδια κατάσταση καθώς ο χρόνος κυλά).

«Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα το περιέγραφε κανείς ως μια πρόοδο στην κατανόησή μας για το πώς ο έλεγχος που εξαρτάται από τον χρόνο μπορεί να δημιουργήσει και να οργανώσει νέες μορφές κβαντικής ύλης», δήλωσε ο Powell .

«Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι χρήσιμες κβαντικές ιδιότητες μπορούν να εξαρτώνται όχι μόνο από το τι υλικό πρόκειται, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτό καθοδηγείται χρονικά. Στη δική μας περίπτωση, δείχνουμε ότι η περιοδική μεταβολή ενός μαγνητικού πεδίου μπορεί να παράγει δυναμικά καθοδηγούμενες κβαντικές φάσεις χωρίς στατικό αντίστοιχο».

Προς μια πιο σταθερή κβαντική τεχνολογία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο έλεγχος του χρονισμού των μαγνητικών πεδίων μπορεί να δημιουργήσει νέες κβαντικές συμπεριφορές, οι οποίες ενδέχεται να είναι πιο σταθερές και ανθεκτικές σε διαταραχές.

Μία από τις κύριες προκλήσεις στην κβαντική τεχνολογία είναι ο «θόρυβος», δηλαδή μικροσκοπικές ατέλειες που παρεμβάλλονται στη συμπεριφορά των κβαντικών συστημάτων και μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα. Ο Powell αναγνώρισε ότι η λεπτομερής φυσική πίσω από τη μελέτη μπορεί να είναι δύσκολο να εξηγηθεί εκτός του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η ευρύτερη ιδέα δείχνει προς νέους τρόπους σχεδιασμού ασυνήθιστων κβαντικών καταστάσεων σε εξαιρετικά ελεγχόμενα συστήματα, όπως τα πειράματα με υπερψυχρά άτομα.

«Η πιο άμεση βιομηχανική συνάφεια της μελέτης μας αφορά την κβαντική υπολογιστική και την κβαντική προσομοίωση, παρά έναν συγκεκριμένο τομέα τελικής χρήσης σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Powell.

«Οποιοσδήποτε ενδεχόμενος αντίκτυπος σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα χρηματοοικονομικά, η μεταποίηση ή η αεροδιαστημική θα ήταν πιθανότατα έμμεσος, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καλύτερων κβαντικών τεχνολογιών. Για να προχωρήσουμε προς τη βιομηχανική χρήση, τα επόμενα βήματα θα ήταν η πειραματική επικύρωση και η περαιτέρω εργασία για τη σύνδεση αυτών των ιδεών με ρεαλιστικές πλατφόρμες κβαντικών συσκευών».

Κρυμμένα μαθηματικά μοτίβα στην κβαντική ύλη

Εκτός από τη δημιουργία εξωτικών κβαντικών φάσεων, η έρευνα αποκάλυψε έναν μαθηματικό κανόνα οργάνωσης παρόμοιο με μοτίβα που συνήθως σχετίζονται με πιο περίπλοκα κβαντικά συστήματα υψηλότερων διαστάσεων.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι πιο απλά, δυναμικά καθοδηγούμενα συστήματα θα μπορούσαν να προσφέρουν στους επιστήμονες έναν νέο τρόπο μελέτης της προηγμένης κβαντικής φυσικής. Η ομάδα προσδιόρισε επίσης μια δομή οργάνωσης ακριβείας για το τοπολογικό διάγραμμα φάσεων του συστήματος, το οποίο λειτουργεί ως χάρτης ξεχωριστών και σταθερών κβαντικών φάσεων της ύλης με βάση σταθερές τοπολογικές ιδιότητες.

Η κβαντομηχανική δίνει στα προηγμένα υπολογιστικά συστήματα τη δυνατότητα να επεξεργάζονται πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα από τους παραδοσιακούς υπολογιστές, να εκτελούν τεράστιες προσομοιώσεις και να αναλύουν σημαντικά μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Τα μαγνητικά πεδία είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να χειριστούν και να μετρήσουν τα κβαντικά bit (ή qubits), τις βασικές μονάδες πληροφορίας στην κβαντική τεχνολογία.

Τα qubits είναι συγκρίσιμα με τις μονάδες 0 και 1 της κλασικής υπολογιστικής (που εφαρμόζεται ευρέως στους υπολογιστές σήμερα), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση φυσικών ηλεκτρικών καταστάσεων.

Ερευνητική εμπειρία φοιτητών

Ο Buchalter δήλωσε ότι η συμμετοχή του στο έργο τού προσέφερε άμεση εμπειρία στην επιστημονική έρευνα και τη συνεργασία. Ως φοιτητής-ερευνητής που εργάστηκε στο πλευρό του Powell, ο Buchalter ανέφερε ότι η συνδιοργάνωση και η συγγραφή του άρθρου τού δίδαξε «πολλά για τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και για το πώς τα νέα ερευνητικά ευρήματα ανακοινώνονται αποτελεσματικά στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα».

«Έμαθα ότι η έρευνα σπάνια είναι μια γραμμική διαδικασία και συχνά απαιτεί επιμονή και δημιουργική επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού έργου», δήλωσε ο Buchalter. «Πιστεύω ότι τα αποτελέσματά μας βοηθούν να αποδειχθεί η δύναμη της τεχνικής Floquet (Floquet engineering) για την υλοποίηση κβαντικών συστημάτων με εξαιρετικά ρυθμίσιμες ιδιότητες, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα στην περιοδικά καθοδηγούμενη κβαντική ύλη και την ανάπτυξη των εφαρμογών της».

Ο Buchalter σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Science) στην επιστήμη και μηχανική των υλικών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον αυτό το φθινόπωρο, όπου σκοπεύει να συνεχίσει την πειραματική έρευνα γύρω από την κβαντική ύλη.

Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής καριέρας σε κάποιο εθνικό εργαστήριο με επίκεντρο την ανάπτυξη κβαντικών συσκευών. «Αρχικά ανέλαβα το έργο λόγω του ενδιαφέροντός μου για τη φυσική συμπυκνωμένης ύλης, ωστόσο, μέσα από την εμπειρία μου, γοητεύτηκα από τον τομέα των κβαντικών υλικών», δήλωσε ο Buchalter.

«Ενδιαφέρομαι πολύ να συνεχίσω να μελετώ την κβαντική ύλη και να βοηθήσω στην ανάπτυξη των εφαρμογών της σε ηλεκτρονικές και φωτονικές συσκευές».