Πριν από τη Ρώμη: Σπουδαία αρχαιολογική αποκάλυψη στα νησιά Cíes ανατρέπει την ιστορία της περιοχής

Στην καρδιά των νησιών Cíes, το Castro de Hortas αρχίζει να αποκαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά μιας ξεχασμένης εποχής, πολύ πριν οι ρωμαϊκές λεγεώνες πατήσουν το πόδι τους στην περιοχή.

Οι πρόσφατες ανασκαφές φέρνουν στο φως τα ίχνη ενός ακμάζοντος οικισμού, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα νησιά του Ατλαντικού υπήρξαν στρατηγικό κέντρο ζωής και δραστηριότητας ήδη από την Εποχή του Σιδήρου.

Μεταξύ του τέλους Απριλίου και των αρχών Μαΐου του 2026, η Ομάδα Μελετών Αρχαιολογίας, Αρχαιότητας και Εδάφους (GEAAT) του Πανεπιστημίου του Βίγο πραγματοποίησε τη δεύτερη ανασκαφική εκστρατεία στο Castro de Hortas, που βρίσκεται στα νησιά Cíes.

Οι εργασίες διεξήχθησαν σε συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο-Χερσαίο Πάρκο των Ατλαντικών Νησιών της Γαλικίας, το οποίο ανέλαβε επίσης τον αρχικό καθαρισμό της επιφανειακής βλάστησης στις περιοχές παρέμβασης.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Βίγο επεσήμανε ότι η εκστρατεία του 2026 τους επιτρέπει να επιβεβαιώσουν πως η πλαγιά του κάστρου κατοικούνταν από την περίοδο του πολιτισμού των castros κατά την Εποχή του Σιδήρου έως και τον Μεσαίωνα. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη δυναμική του οικισμού ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορεί να εμβαθύνει τη γνώση μας για τον τρόπο ζωής στα νησιά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Φρουρός του Ατλαντικού: Ένας απόκρημνος οικισμός με θέα στις θαλάσσιες οδούς

Από το τμήμα Αρχαιολογίας της ομάδας GEAAT εξήγησαν ότι το Castro de Hortas είναι ένας από τους πιο γνωστούς χώρους της Εποχής του Σιδήρου, τόσο για την τοποθεσία του πάνω στο νησί όσο και για το εντυπωσιακό του περιβάλλον.

Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Isla del Medio, γνωστού και ως Isla del Faro, σε ένα πολύ απόκρημνο έδαφος το οποίο, παρ’ όλα αυτά, θα επέτρεπε τον πλήρη έλεγχο των θαλάσσιων οδών της περιοχής.

Τα θετικά αποτελέσματα της περσινής εκστρατείας ώθησαν την ομάδα να προτείνει αυτή τη δεύτερη παρέμβαση το 2026, η οποία είχε ως στόχο τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών για πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα στην ανατολική πλαγιά, καθώς και την αποσαφήνιση των διαφόρων φάσεων κατοίκησης ενός χώρου εμβληματικού για την αρχαιολογία της Γαλικίας.

Η εκστρατεία οργανώθηκε γύρω από δύο κύριες ανασκαφικές τομές. Στην πρώτη, επεκτάθηκε μια τάφρος που είχε ανοιχτεί το 2025, στην οποία είχαν ήδη τεκμηριωθεί μια σειρά από τοίχους και ένα δάπεδο. Με τη διεύρυνση της ανασκαφής αυτή τη φορά, εμφανίστηκαν περισσότερες δομές και παρατηρήθηκε η παρουσία δύο διακριτών επιπέδων κατοίκησης.

Το πρώτο από αυτά τα επίπεδα χρονολογείται στην περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας, αντιστοιχώντας στον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ., ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στον Πρώιμο Μεσαίωνα, κατά τον 9ο και 10ο αιώνα μ.Χ.

Αυτή η στρωματογραφική αλληλουχία επιβεβαιώνει τη συνέχεια της εγκατάστασης στην πλαγιά του κάστρου πέρα από τη ρωμαϊκή κυριαρχία και κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων του Μεσαίωνα.

Η δεύτερη ανασκαφή εντοπίστηκε σε μια περιοχή όπου μια μεταβολή στην ανύψωση του εδάφους υποδήλωνε την πιθανή ύπαρξη ενός τμήματος τείχους. Ωστόσο, από την έναρξη των εργασιών έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για αμυντική δομή, αλλά μάλλον για έναν χώρο απόθεσης υπολειμμάτων τροφής των κατοίκων του κάστρου (castrexa) σε εκείνο το μέρος του νησιού.

Οι αρχαιολόγοι της ομάδας GEAAT ανακάλυψαν την ύπαρξη ενός σωρού από κοχύλια (shell midden) που έφτανε σχεδόν τα τρία μέτρα βάθος, γεγονός που υποδηλώνει παρατεταμένη και συστηματική χρήση αυτού του χώρου για την απόρριψη οργανικών αποβλήτων.

Από αυτή την έρευνα ανακτήθηκαν αρκετά δείγματα πανίδας, τα οποία θα αναλυθούν από ειδικούς στο Πανεπιστήμιο της Λεόν για να προσδιοριστούν τα διατροφικά πρότυπα των κατοίκων του Castro de Hortas κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Ομοίως, η ομάδα υπογράμμισε την ποσότητα των κεραμικών που συλλέχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, κομμάτια τα οποία θα αναλυθούν στο εργαστήριο της GEAAT που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Ουρένσε.

Η Πρώτη Κατοικία των Cíes: Η οριστική απόδειξη ενός αρχαίου οικισμού

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ολόκληρη αυτή η απόθεση απορριμμάτων εμφανίζεται έξω από τα τείχη μιας μεγάλης οικίας του πολιτισμού των κάστρων (castrexa). Πρόκειται για την πρώτη κατοικία αυτού του τύπου που επιβεβαιώνεται στα νησιά Cíes και η ανακάλυψή της αποτελεί, σύμφωνα με την ομάδα του Πανεπιστημίου του Βίγο, οριστική απόδειξη για την ύπαρξη ενός σημαντικού ανθρώπινου οικισμού στο αρχιπέλαγος πριν από την άφιξη των Ρωμαίων.

Μέχρι τώρα, οι αποδείξεις κατοίκησης στα νησιά Cíes πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ήταν σπάνιες ή αποσπασματικές, επομένως αυτή η οικιστική δομή και ο σχετικός σωρός κοχυλιών παρέχουν μια στέρεη υλική βάση για την ανασύνθεση της κοινωνικής και οικονομικής δυναμικής των νησιωτικών κοινοτήτων του πολιτισμού των κάστρων (castrexa).

Η εκστρατεία του 2026 στο Castro de Hortas πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Sentinela: Patrimonio Cultural Ameazado” (Φρουρός: Απειλούμενη Πολιτιστική Κληρονομιά), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την πρόσκληση του 2022 για ερευνητικά έργα σε Εθνικά Πάρκα, υπό το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης, και υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Γαλικίας (Xunta de Galicia).

Ο κύριος στόχος του προγράμματος Sentinela είναι η καταλογογράφηση των πολιτιστικών αγαθών των νησιών που απαρτίζουν το Εθνικό Θαλάσσιο-Χερσαίο Πάρκο των Ατλαντικών Νησιών της Γαλικίας, καθώς και η παρακολούθηση εκείνων που επηρεάζονται από φυσικά ή ανθρωπογενή φαινόμενα.

Το έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026, επομένως τα αποτελέσματα αυτής της δεύτερης εκστρατείας θα ενσωματωθούν στην τελική έκθεση. Αυτό θα επιτρέψει την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του Castro de Hortas, καθώς και της ευαλωτότητάς του σε διαβρωτικές διαδικασίες και ανθρώπινες δραστηριότητες, σε ένα περιβάλλον υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής ευαισθησίας.