Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια το φορολογικό νομοσχέδιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Βουλή
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, με βελτιωτικές αλλαγές, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και «Όχι» ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ.

Κλείνοντας την μαραθώνια συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία: Ακυρώνονται προγράμματα ύψους 134 εκατ. ευρώ – Όσα δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:22 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ

Να κληθούν σε ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Εισαγγελέας τ...
19:45 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη – «Όφειλα να το έχω αντιληφθεί»

Την παραίτηση της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε σήμερα Τετάρτη η Ιωάννα Γκελεστάθη, αφήνοντας ...
19:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στη Ρόδο

Δεύτερη πρόκληση σήμερα από τους Τούρκους μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντι...
19:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση θέλει να πετάξει στον δρόμο 727 εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Στην κινητοποίηση των εργαζόμενων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στην πα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media