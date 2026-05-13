Κυψέλη: Άνδρας επιτέθηκε με κλωτσιές σε 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του – «Ταινία τρόμου αυτό που έγινε» – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star, ο Σουδανός κλώτσησε την 8χρονη και τη μητέρα του. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της από έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν στέκονταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος, όταν εντελώς αδικαιολόγητα άρχισε να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους. Περαστικός που είδε το περιστατικό έσπευσε να σώσει τη γυναίκα και το παιδί, χτυπώντας με γροθιά τον δράστη στο πρόσωπο.

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Την χτύπησε με κλωτσιά και της είπε “φύγε από εδώ”. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί, δεν μπορώ να το πω… Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και ήθελε πάλι να χτυπήσει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα.

Ο Σουδανός, έφυγε από το σημείο, αλλά επέστρεψε κρατώντας ένα σιδερένιο αντικείμενο. Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είδε τον Σουδανό να επιτίθεται ξανά, προσπάθησε να βοηθήσει και δέχθηκε χτυπήματα με το σίδερο. «Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά» ανέφερε ο ηλικιωμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά στη Δροσοπούλου, σε ένα κεντρικό σημείο της Κυψέλης. Ο άνδρας, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο, τη γυναίκα και το παιδάκι, τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου. Έπρεπε να δίνει το «παρών» για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες. Η αστυνομία ενημέρωνε όλο το διάστημα εγγράφως την εισαγγελία.