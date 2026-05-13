Ιράν: «Το Ορμούζ μας ανήκει, το θέμα έκλεισε» – Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ

Σε μια δήλωση που ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της Τεχεράνης για το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, διαμήνυσε ότι η κυριαρχία της χώρας στα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA, ο Αρέφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το δικαίωμα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι εδραιωμένο και το θέμα έχει κλείσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η στρατηγική της χώρας αλλάζει πλέον εστίαση.

«Τα σχέδια του Ιράν ήταν προσαρμοσμένα στις κυρώσεις και τις πιέσεις των εχθρών μας, αλλά τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε για την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας μας και της περιοχής», ανέφερε.

Το «ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ

Την ίδια στιγμή, ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, προχώρησε σε αποκαλύψεις για το παρασκήνιο των πρόσφατων συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, μιλώντας στο ίδιο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Ναμπαβιάν, οι ΗΠΑ έθεσαν δύο βασικές απαιτήσεις:

Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Την απόσυρση όλου του υλικού εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60% από το ιρανικό έδαφος

Σε σχόλιά του που μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, ο Ναμπαβιάν αποκάλυψε το εκρηκτικό κλίμα των συζητήσεων.



Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε στις αμερικανικές πιέσεις τονίζοντας ότι, αν και οι ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να πλήξουν τις υποδομές του Ιράν, η Τεχεράνη θα μπορούσε επίσης «να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές στην περιοχή σε λιγότερο από μισή ημέρα».

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά πρότεινε την αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, υπό τον όρο ότι το Ιράν θα συνεργαζόταν με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αφού επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε αρχικά η διαπραγμάτευση να συνεχιστεί βάσει του σχεδίου που παρουσίασαν οι ΗΠΑ — κάτι με το οποίο είχε συμφωνήσει ο Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, η προσπάθεια κατέρρευσε ξαφνικά. Όπως ανέφερε ο Ναμπαβιάν, «Ο Βανς ανακοίνωσε ξαφνικά ότι ο Τραμπ δεν θα αποδεχόταν τη συμφωνία».