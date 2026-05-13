Ηράκλειο: Όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στη φυλακή ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Η γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα, στο Ηράκλειο.

Στην απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, σύμφωνα με το Cretalive, ο 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε, δεν έσπρωξε και δεν χτύπησε την σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του.

Φέρεται δε να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει, «θα πει την αλήθεια».

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου, είπε πως όλοι – πλην του μεγαλύτερου παιδιού – έφυγαν μαζί από το σπίτι, με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά να βρίσκονται στο πίσω μέρος της «κλούβας» και το μωρό σε καλαθάκι ανάμεσα στους δύο γονείς μέσα στην καμπίνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε πως κατά τη διαδρομή υπήρξε μια μικρής έντασης λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού για θέμα που σχετιζόταν με την οικογένεια της 28χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε πως είπε στην σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα, έκανε αναστροφή και χτύπησε ο προφυλακτήρας του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε.

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα και ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και την σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως επιμένει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.

Υποστήριξε ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι τα δύο παιδιά είδαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο από το πίσω τζάμι της «κλούβας», επαναλαμβάνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζα τη γυναίκα μου, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».

Σημειώνεται ότι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν ο πατέρας, η αδελφή και άλλοι συγγενείς της 28χρονης, περιμένοντας με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Το μόνο το οποίο ζητά, παρακαλεί, εύχεται και θέλει είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών τους, να έρθει γρήγορα στο σπίτι και είναι απολύτως βέβαιος ότι όταν κληθεί να καταθέσει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Γιάννης Βέρρας, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 30χρονου.

«Μια γυναίκα η οποία κάθεται στη θέση του συνοδηγού και βρίσκεται ξαφνικά χτυπημένη εκτός οχήματος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ένα ατύχημα», υποστήριξε από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Στειακάκης που εκπροσωπεί την οικογένεια της 28χρονης. «Παρ’ ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουμε τη δικογραφία, τα ευρήματα – όπως έχουμε πει – δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας» επισήμανε ο ίδιος.

«Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο»

Η μητέρα της 28χρονης μίλησε στο Live News και ανέφερε ότι ο γαμπρός της έπαιζε θέατρο.

«Τα πρώτα λόγια της ήταν, κατά τις 6 το πρωί της Κυριακής, τη ρώτησα “μάλωσες με αυτόν;” και μου είπε “Μαλώσαμε”. Και μετά ήρθε ένας αστυνομικός από το τμήμα Μαλεβιζίου και τη ρωτούσαμε μαζί. “Τι έγινε αγάπη μου”. Και μου είπε ότι τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο αλλά δεν θυμάται ποιο αυτοκίνητο» ανέφερε η μητέρας του θύματος.

Σε ερώτηση σχετικά με εάν υπάρχει περίπτωση να χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της, η μητέρα της 28χρονης απάντησε πως υπάρχει αλλά η κόρη της δεν της έχει πει κάτι τέτοιο.

«Έπαιζε θέατρο. Φώναζε. Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο. Όταν με πήρε τηλέφωνο μου είπε η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε στο κεφάλι. Και μετά έκανε ότι έκλαιγε αλλά ήταν θέατρο, τον ξέρω πολύ καλά» πρόσθεσε.

Η γυναίκα είπε ακόμη ότι η κόρη της πονάει και ζητά συνέχεια τα παιδιά της και ρωτάει πότε θα πάει σπίτι της. «Παρόλο που είναι ο πόνος μου μεγάλος. Είμαι ικανοποιημένη από την απόφαση της δικαιοσύνης» είπε ακόμη η μητέρα.

«Να γίνει καλά το παιδί μου. Εκεί είναι το μυαλό μου. Να σταθεί στα πόδια του» κατέληξε.

Σοκάρουν τα τραύματα της κοπέλας

Εικόνες που προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό σήμερα και δείχνουν τα τραύματα της 28χρονης, σοκάρουν.

Η κοπέλα φέρει ένα μεγάλο τραύμα στο χέρι, στον αγκώνα συγκεκριμένα, ενώ έχει χτυπήματα και στο άλλο χέρι και τα δάχτυλά της είναι πρησμένα. Επίσης φορά κολάρο και έχει ράμματα στο κεφάλι.

Η κατάσταση της είναι σοβαρή και σύμφωνα με την οικογένειά της δυσκολεύεται να θυμηθεί πράγματα.