Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέα εποχή στη θάλασσα» με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Τι επιδιώκει και πότε θα κατατεθεί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τουρκία Γαλάζια Πατρίδα νομοσχέδιο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια κίνηση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης και επιχειρώντας να προσδώσει «νομικό μανδύα» στις μονομερείς διεκδικήσεις της, η Τουρκία προχωρά στη σύνταξη ενός νέου, ολοκληρωμένου νομοσχεδίου που φιλοδοξεί να θωρακίσει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Την ώρα που το κυβερνών κόμμα AKP προετοιμάζει το έδαφος για την κατάθεση του κειμένου στην Εθνοσυνέλευση, η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως οι ενέργειες αυτές στερούνται κάθε διεθνούς αξίας, ενώ οι προκλήσεις στο πεδίο συνεχίζονται με παρενοχλήσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

TRT Haber: Μια νέα εποχή στη θάλασσα – Ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα» έρχεται

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού δικτύου TRT Haber, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο που στοχεύει στη «διασφάλιση» των τουρκικών συμφερόντων σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αμέσως μετά τη γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμι (Ιντ αλ-αντχά), που τελειώνει στις 30 Μαΐου, επιδιώκει:

  • Κωδικοποίηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας: Δηλαδή τη μετατροπή των αυθαίρετων οριοθετήσεων της Άγκυρας σε θεμελιώδη νόμο του κράτους.
  • Ορισμό «Γκρίζων Ζωνών»: Την ένταξη ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων τα οποία, σύμφωνα με το TRT, προκαλούν ενίοτε εντάσεις και αναφέρονται ως «γκρίζες ζώνες», επιδιώκοντας έτσι να νομιμοποιήσει τις αμφισβητήσεις της μέσω της εσωτερικής της νομοθεσίας.

Σύμπραξη στρατού και διπλωματίας

Στη σύνταξη του κειμένου συμμετείχαν ενεργά το υπουργείο Εξωτερικών, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) και η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων, διασφαλίζοντας ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα αποτελεί πλέον επίσημο τμήμα του τουρκικού εσωτερικού δικαίου.

Η απάντηση της Αθήνας

Άμεση ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις πληροφορίες για το επικείμενο νομοσχέδιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, υποβάθμισε πλήρως την τουρκική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση για «εσωτερική κατανάλωση».

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια συντελείται μέσω εθνικής νομοθεσίας δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια τις διαδικασίες οριοθέτησης και δεν επιδέχεται επιλεκτικές ερμηνείες.

Παρενοχλήσεις και παραβιάσεις

Παράλληλα με το τουρκικό νομοθετικό κρεσέντο, η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο.

  • Επεισόδιο στην Αστυπάλαια: Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το πλοίο Ocean Link, το οποίο πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Στο σημείο έσπευσε η φρεγάτα «Αδρίας» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία απάντησε άμεσα στα τουρκικά μηνύματα.
  • Παραβιάσεις στη Ρόδο: Το ΓΕΕΘΑ έκανε γνωστό πως ζεύγος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών F-16 προχώρησε σε δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη συνέχεια, απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη τα οποία προχώρησαν σε αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο – Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ε.Ε.

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος
περισσότερα
20:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κινεζικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Στρατηγική κίνηση πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ένα κινεζικό σούπερ τάνκερ, που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, δι...
19:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τραμπ VS Σι: Ποιος έχει το πάνω χέρι; – Πώς ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αποδυναμώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο Πεκίνο είναι στραμμένα βλέμματα του πλανήτη, λόγω της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κί...
18:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιράν: «O έλεγχος των Στενών του Ορμούζ θα μας αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη» λέει η Τεχεράνη

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα πως ο έλεγχος από την Τεχεράνη των ...
18:01 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Νικολά Σαρκοζί: 7 χρόνια φυλάκιση, 300.000 ευρώ πρόστιμο και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε στο Εφετείο η Eισαγγελία

Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media