Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέα εποχή στη θάλασσα» με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Τι επιδιώκει και πότε θα κατατεθεί

Σε μια κίνηση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης και επιχειρώντας να προσδώσει «νομικό μανδύα» στις μονομερείς διεκδικήσεις της, η Τουρκία προχωρά στη σύνταξη ενός νέου, ολοκληρωμένου νομοσχεδίου που φιλοδοξεί να θωρακίσει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Την ώρα που το κυβερνών κόμμα AKP προετοιμάζει το έδαφος για την κατάθεση του κειμένου στην Εθνοσυνέλευση, η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως οι ενέργειες αυτές στερούνται κάθε διεθνούς αξίας, ενώ οι προκλήσεις στο πεδίο συνεχίζονται με παρενοχλήσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

TRT Haber: Μια νέα εποχή στη θάλασσα – Ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα» έρχεται

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού δικτύου TRT Haber, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο που στοχεύει στη «διασφάλιση» των τουρκικών συμφερόντων σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αμέσως μετά τη γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμι (Ιντ αλ-αντχά), που τελειώνει στις 30 Μαΐου, επιδιώκει:

Κωδικοποίηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας: Δηλαδή τη μετατροπή των αυθαίρετων οριοθετήσεων της Άγκυρας σε θεμελιώδη νόμο του κράτους.

Δηλαδή τη μετατροπή των αυθαίρετων οριοθετήσεων της Άγκυρας σε θεμελιώδη νόμο του κράτους. Ορισμό «Γκρίζων Ζωνών»: Την ένταξη ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων τα οποία, σύμφωνα με το TRT, προκαλούν ενίοτε εντάσεις και αναφέρονται ως «γκρίζες ζώνες», επιδιώκοντας έτσι να νομιμοποιήσει τις αμφισβητήσεις της μέσω της εσωτερικής της νομοθεσίας.

Σύμπραξη στρατού και διπλωματίας

Στη σύνταξη του κειμένου συμμετείχαν ενεργά το υπουργείο Εξωτερικών, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) και η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων, διασφαλίζοντας ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα αποτελεί πλέον επίσημο τμήμα του τουρκικού εσωτερικού δικαίου.

Η απάντηση της Αθήνας

Άμεση ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις πληροφορίες για το επικείμενο νομοσχέδιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, υποβάθμισε πλήρως την τουρκική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση για «εσωτερική κατανάλωση».

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια συντελείται μέσω εθνικής νομοθεσίας δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια τις διαδικασίες οριοθέτησης και δεν επιδέχεται επιλεκτικές ερμηνείες.

Παρενοχλήσεις και παραβιάσεις

Παράλληλα με το τουρκικό νομοθετικό κρεσέντο, η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο.