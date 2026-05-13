Θεσσαλονίκη: Πληροφορίες ότι αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

FedEx
πηγή: unsplash.com
Νέα αποχώρηση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει το γραφείο που διαθέτει στο κτίριο του τελωνείου του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το voria.gr, την είδηση έκανε γνωστή κατά τη διάρκεια σύσκεψης των φορέων της πόλης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που θα επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους τοπικούς εκτελωνιστές, θα αυξήσει στις τιμές των εμπορευμάτων, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα, θα υποβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι το γραφείο που κλείνει η FedEx απασχολεί έξι άτομα που θα χάσουν τη δουλειά τους και τα οποία έχουν αρχίσει ήδη με mails να ενημερώνουν για την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο χώρος που διατηρεί η FedEx στην περιοχή της Πυλαίας και λειτουργεί ως hub που υποδέχεται εμπορεύματα από το κεντρικό κατάστημα της Αθήνας θα διατηρηθεί, ενώ και η καθημερινή πτήση θα παραμείνει, απλώς τα εμπορεύματα που έχουν προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα έρχονται εκτελωνισμένα από την Αθήνα.

Έμπειρος εκτελωνιστής ανέφερε πως η μεταφορά των εκτελωνισμών στην Αθήνα θα μεταφραστεί σε πλήγμα για τη δουλειά των εκτελωνιστών της πόλης -εκτός αν οι επιχειρηματίες ζητούν τους εκτελωνισμούς των εμπορευμάτων τους στη Θεσσαλονίκη- ενώ θα σημάνει και σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμπορευμάτων, αφού ο όγκος της δουλειάς των εκτελωνιστών στο αεροδρόμιο της Αθήνας θα αυξηθεί σημαντικά. Σημειώνει δε πως με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την DHL στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε περίπου 550 εκτελωνιστές στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργείται ένα μονοπώλιο στην Αθήνα» σημειώνει ο εκτελωνιστής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση των τιμών. Ο ίδιος πάντως εκτιμά ότι η FedEx θα προσεγγίσει τους Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες με δελεαστικές προσφορές, ώστε να εκτελωνίζουν στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ και το γεγονός ότι η FedEx άνοιξε πρόσφατα δική της αποθήκη στο Μαρκόπουλο δεν περνά απαρατήρητο στο πλαίσιο των γενικότερων κινήσεών της για μείωση εξόδων και αύξηση εσόδων.

21:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ ...
19:50 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Το Λιμεναρχείο Πειραιά εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – «Ντελίβερι» στα νησιά του Αιγαίου

Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά, καθώς φέροντ...
18:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Μαρτυρίες για την κατάσταση της οικογένειας που ζούσε μέσα στη βρωμιά – Άλλες 2 καταγγελίες στο παρελθόν

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατούσε στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στο Περιστέρι ...
17:44 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κολυδάς: Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και...
