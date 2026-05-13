Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την Τετάρτη 13 Μαΐου, τα αποτελέσματα για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που προσέλκυσε και φέτος μεγάλο ενδιαφέρον από μαθητές, μαθήτριες και τις οικογένειές τους.

Συνολικά, 3.450 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στις εξετάσεις για μία από τις 1.786 διαθέσιμες θέσεις στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο αριθμός των συμμετοχών αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσει σταδιακά ο θεσμός, ήδη από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του.

Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με έμφαση κυρίως στην κατανόηση, την κριτική σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής όσων οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν ήδη διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων λαμβάνουν ενημέρωση με email για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην πλατφόρμα των αιτήσεων και στην συνέχεια έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα με είσοδό τους στην εν λόγω αίτηση, με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που την υπέβαλε, στο gov.gr.

Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες επιτυχίας, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου να επικοινωνούν απευθείας με τα οικεία σχολεία ή να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφών και κάλυψης των θέσεων, καθώς και η ενεργοποίηση των επιλαχόντων σε περίπτωση που κάποιοι επιτυχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση τους.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με δωρεάν φοίτηση. Στόχος της δημιουργίας τους είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Με την προσθήκη οκτώ νέων σχολικών μονάδων από τον Σεπτέμβριο του 2026, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. διαμορφώνουν πλέον μια κοινότητα 20 Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σε όλη τη χώρα. Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, ενώ το δίκτυο διευρύνεται πλέον με νέα σχολεία στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο.

