Ύπνος: Τα 6 αντικείμενα στην κρεβατοκάμαρα που σας εμποδίζουν να ξεκουραστείτε το βράδυ, σύμφωνα με ειδικούς

Αν δυσκολεύεστε να χαλαρώσετε το βράδυ ή ξυπνάτε χωρίς να νιώθετε πραγματικά ξεκούραστοι, ίσως η αιτία να βρίσκεται μέσα στην ίδια σας την κρεβατοκάμαρα. Σύμφωνα με ειδικούς στη διακόσμηση και την ευεξία, ορισμένα αντικείμενα και διακοσμητικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αίσθηση ηρεμίας που χρειάζεται ο εγκέφαλος για ποιοτικό ύπνο.

6 αντικείμενα στην κρεβατοκάμαρα που καταστρέφουν κρυφά τον ύπνο σας

Η ποιότητα του ύπνου δεν επηρεάζεται μόνο από το άγχος ή τις συνήθειές μας, αλλά και από το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο κοιμόμαστε. Σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένες διακοσμητικές επιλογές και αντικείμενα μέσα στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να λειτουργούν αρνητικά, δημιουργώντας ασυνείδητη ένταση και αίσθηση «φορτωμένου» χώρου. Με λίγες στοχευμένες παρεμβάσεις και καλύτερη οργάνωση, το υπνοδωμάτιο μπορεί να γίνει πιο γαλήνιο, πιο λειτουργικό και ιδανικό για πραγματική ξεκούραση.

«Η κρεβατοκάμαρα πρέπει να σας δίνει την αίσθηση μιας βαθιάς ανάσας», λέει η σχεδιάστρια Lonni Paul. «Οτιδήποτε διακόπτει αυτή την αίσθηση ηρεμίας αξίζει να επανεξεταστεί». Επειδή τα μεγαλύτερα λάθη στο υπνοδωμάτιο ξεπερνούν κατά πολύ ένα κακό στρώμα, κορυφαίοι διακοσμητές αποκαλύπτουν ποια αντικείμενα δεν βάζουν ποτέ σε μια κρεβατοκάμαρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα εκπλαγείτε από το πόσο καλύτερα θα νιώθετε στον χώρο σας, εάν απομακρύνετε από την κρεβατοκάμαρά σας τα εξής αντικείμενα:

Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια

Μπορεί ένα κρεβάτι γεμάτο ριχτάρια και δεκάδες διακοσμητικά μαξιλάρια να μοιάζει σαν να βγήκε από ξενοδοχείο πέντε αστέρων, αλλά η Lonni Paul επιμένει: less is more. «Ένα κρεβάτι φορτωμένο με πολλές υφές και μαξιλάρια μοιάζει ακατάστατο αντί για φιλόξενο», εξηγεί. Εστιάστε στην απλότητα. Τα ποιοτικά λευκά είδη με απλό styling θα δείχνουν πάντα πιο πολυτελή.

Τηλεοράσεις και οθόνες

Όσο κι αν αγαπάμε τις ταινίες, η τηλεόραση δεν έχει θέση στον προσωπικό μας «ναό» ξεκούρασης. «Δεν υπάρχει λόγος πια οι οθόνες να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στους τοίχους», λέει ο σχεδιαστής Michael Mitchell. Εκτός από το αισθητικό κομμάτι, οι οθόνες εκπέμπουν μπλε φως που διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό σας. Στη θέση της, τοποθετήστε έναν πίνακα ζωγραφικής ή μια ταπισερί.

Σετ επίπλων «από βιτρίνα»

Το ότι είναι εύκολο να αγοράσετε ένα έτοιμο σετ (κρεβάτι, κομοδίνα, συρταριέρα) δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε. Τα ομοιόμορφα σετ συχνά θυμίζουν απρόσωπα καταστήματα επίπλων. Η σχεδιάστρια Heidi Houdek προτείνει το mix-and-match: «Προσθέτει χαρακτήρα και δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση». Το μυστικό; Συνδυάστε διαφορετικά ξύλα που έχουν όμως την ίδια «θερμοκρασία» (ζεστούς ή ψυχρούς τόνους).

Αταίριαστα λευκά είδη

Εδώ το “mix-and-match” μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. «Αν η κρεβατοκάμαρα σας φαίνεται κάπως “λάθος”, συνήθως φταίνε τα αταίριαστα σκεπάσματα», λέει η Elizabeth Burch. Τα αντικρουόμενα μοτίβα και οι υφές κάνουν τον χώρο να δείχνει ημιτελής. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη χρωματική παλέτα για να δέσετε το σύνολο.

Ογκώδη έπιπλα

Μπορεί η βικτοριανή ντουλάπα της προγιαγιάς σας να είναι κειμήλιο, αλλά αν «πνίγει» τον χώρο, πρέπει να φύγει. «Η οπτική βαρύτητα μετράει όσο και η φυσική κλίμακα», εξηγεί η Lonni Paul. Τα βαριά έπιπλα διακόπτουν τη ροή. Προτιμήστε κομμάτια με πιο λεπτές γραμμές για να δημιουργήσετε μια ανάλαφρη, «αέρινη» όαση.

Ακαταστασία στο κομοδίνο

«Η πολυτέλεια συχνά κρύβεται σε όσα δεν βλέπεις», τονίζει η Lonni. Καθαρίστε τις επιφάνειες των κομοδίνων σας και κρατήστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Ο κενός χώρος δημιουργεί μια αίσθηση πνευματικής ηρεμίας που είναι απαραίτητη πριν τον ύπνο.