ΠΑΣΟΚ: Αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ
Να κληθούν σε ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, ζητεί το ΠΑΣΟΚ.

Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Θανάση Μπούρα, οι βουλευτές Παναγιώτης Δουδωνής που είναι και αντιπρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη ζητούν ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας» και ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ «για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.».

Στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Παναγιώτης Δουδωνής

Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Μπιάγκης Δημήτριος

Λιακούλη Ευαγγελία»

