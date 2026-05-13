Αντιπαράθεση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη: «Βλέπω τον ανταγωνισμό με Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός» – «Αυτοί που κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα για το «ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι έχει δίπλα του όσους «χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων».

Πιερρακάκης: Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο

Παίρνοντας τον λόγο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι «επειδή αναφερθήκατε στο Eurogroup, εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί ομόσταυλοί σας από το Σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης, ο Γερμανός Αντικαγκελάριος, Πρόεδρος του SPD, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μονάχα, αλλά μία ευρύτερη αναγνώριση, έτσι ειπώθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και το ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κ. Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο».

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 41% όλα αυτά τα χρόνια. Ταυτόχρονα, επειδή με ρωτάτε για τον ΦΠΑ, τα διλήμματα στην πολιτική είναι απλά, είναι συγκεκριμένα: Είμαι Υπουργός Οικονομικών έρχεται ο κ. Πετραλιάς, ο υφυπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, όχι 1,77». «Στο 1,77» – λέει – «παίρνουμε μέτρα» όταν ενημερώνει και εμένα και τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, αύξηση φόρων: 1,76 έχουμε και εμείς τι διαλέξαμε; Άμεσους φόρους απευθείας στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και όχι να διαμεσολαβηθεί μέσω του ΦΠΑ. Γιατί; Γιατί έχουμε τη μελέτη της ΤτΕ, μιλήστε με τον κ. Στουρνάρα, έχει κάνει μια μελέτη. Τι λέει αυτή η μελέτη; Ότι όταν κάνεις μείωση του ΦΠΑ το 19% θα περάσει στην τιμή».

Συνεχίζοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «έχουμε κάνει κι εμείς μείωση ΦΠΑ, το έχουμε κάνει στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει και τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια αλλά όταν έχεις ένα δίλημμα, εσείς τι θα κάνατε; Εάν σας έλεγαν ότι έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά σας. Μη μου πείτε πρόσθεση και τόσο και τόσο. Τόσο είναι το ποσό εκτός εάν φορολογήστε. Έχεις 1,76 δισ. ευρώ τι το κάνεις; Απευθείας στον κόσμο ή διαμεσολαβούμενο. Διαλέξαμε το πρώτο. Κάναμε καλά γιατί έφτασε απευθείας σε όλους εκείνους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, είδατε στα νησιά εκεί που κρίναμε ότι αυτό μπορούσε να γίνει στοχευμένα, εντάχθηκε».

Σε άλλες περιπτώσεις επίσης εντάσσεται, αλλά με στοχευμένο και με συστηματικό τρόπο γιατί αυτή είναι η πολιτική επί του πραγματικού, είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε πως «αυτό το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και στην καταστροφή τις προηγούμενες δεκαετίες ποιο ήταν; Να λέμε ότι «δεν έχουμε 1,76, 2,76, 3,76…16…». Όχι. Μονάχα έτσι μπορούν όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δουν την καθημερινότητά τους να γίνεται καλύτερη να μπορέσουν να το πραγματώσουν στην πράξη» και κατέληξε λέγοντας πως «αυτή είναι η ευθύνη η δική μας, για αυτό εμείς έχουμε λάβει την εντολή αυτή και αυτή την εντολή θα υπηρετήσουμε».

Ανδρουλάκης: Αυτοί που σήμερα κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας

Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε αρχικά πως «επειδή βλέπω να διακρίνετε το «θα» από το «να», όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει Πρωθυπουργός για να μειώσει τον ΦΠΑ, ήταν στο «θα» ή ήταν στο «να»; Να μας απαντήσετε. Διότι κάποιοι έλεγαν «θα, θα, θα», και το μόνο που βλέπουμε στο «να» είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Πραγματικά αναρωτιέμαι, όταν πηγαίνετε και προεδρεύετε στο Eurogroup, δεν εντυπωσιάζονται οι συνάδελφοί σας που είστε Υπουργός Οικονομίας μίας χώρας, ο λαός της οποίας βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης των «27» ως προς την αγοραστική του δύναμη;».

«Απαντώ, λοιπόν, σε αυτό που υποστηρίζετε εδώ και μήνες στα κανάλια και στη Βουλή, ότι δεν μειώνετε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν μπορούμε να το περάσουμε στην τιμή. Πώς κατάφερε η Κύπρος και το πέρασε στην τιμή, κ. Πιερρακάκη. Αφήστε, λοιπόν, τις πονηριές» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Πώς κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία να περάσει τη μείωση του ΦΠΑ στις τιμές και ως επιτυχημένο μέτρο να το διατηρήσει και μετά, και δεν μπορείτε εσείς;».

Όμως, όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι «στο τέλος θα επικρατήσει η κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε δύο ερωτήματα «στα οποία επιλέξατε να μην απαντήσετε», εξηγώντας: «Το πρώτο είναι ότι είστε υπουργός της χώρας που ο λαός της έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο είναι οι ανισότητες: τρίτα τα κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ στους «27», δεύτεροι από το τέλος στους «27» οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δύο θέματα είναι: η φτώχεια, η αδυναμία του λαού που εικονοποιείται στην αγοραστική δύναμη, και οι τεράστιες ανισότητες μεταξύ κερδών και μισθών. Δεν απαντήσατε».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «ναι, όντως, η επιλογή στο πρόσωπό σας ως προέδρου του Eurogroup έχει να κάνει με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες που περάσαμε, με την προσπάθεια να ανακάμψουμε, που σε έναν βαθμό καταφέραμε με μεγάλες θυσίες, -χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, κλειστές επιχειρήσεις, χαμένες δουλειές, άνθρωποι που καταστράφηκαν. Μεγάλες θυσίες για να σταθούμε όρθιοι» και συμπλήρωσε: «εσείς αυτές τις θυσίες τις βλέπετε με τον ίδιο τρόπο σήμερα όπως και πριν από μερικά χρόνια; Υπήρξε ένα κόμμα που θυσιάστηκε, όταν αυτοί που κάθονται δίπλα σας χόρευαν τον λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των «Ζαππείων», κ. Πιερρακάκη».

«Όταν αυτή η παράταξη στάθηκε όρθια για να σταθεί όρθια και η χώρα, αυτοί που σήμερα κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας. Για αυτό, λοιπόν, αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας, της λογικής και της ευθύνης. Διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, οπότε σήμερα απολογηθείτε μαζί με αυτούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.