Ηλιούπολη: «Είναι τρελό, δεν το χωράει το μυαλό μου» λέει καθηγητής των δύο μαθητριών – Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος

Πάνω από 20 γιατροί είναι «πάνω» από την 17χρονη, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό μαζί με την συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/5). Η φίλη της δεν τα κατάφερε ενώ εκείνη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία από τις δύο ανήλικες κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της. Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημη ιατρική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες.

«Είναι τρελό, δεν το χωράει το μυαλό μου» λέει καθηγητής τους

Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που σήμερα άφησαν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Livenews».

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του. Όπως ανέφερε τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει και κάνει λόγο για δύο υπέροχα κορίτσια, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες» ανέφερε.

Σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο σημάδι ή αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός δηλώνει: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχθές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χθες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου» πρόσθεσε.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα κινητά των 17χρονων

Στην γειτονιά των κοριτσιών επικρατεί παγωμάρα. Τα λευκά λουλούδια στην πόρτα μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά τους τηλέφωνα μήπως δώσουν απαντήσεις για την τραγωδία.

Τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους: