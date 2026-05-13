ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας»

Στη Βαλένθια, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενημέρωσε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου των «πρασίνων», ενόψει του 5ου και τελευταίου αγώνα, στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει δικαίωμα εισόδου στη Roig Arena απόψε (22:00), καθώς εκτίει ποινή απαγόρευσης εισόδου για τρεις αγωνιστικές.

Στη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία συνοδεύεται από βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου που έχει καταλύσει η αποστολή των «πρασίνων» αναφέρεται:

«Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket».