Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ – Ο επιθετικός των Γκρίζλις ήταν μόλις 29 ετών

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθλητισμός

ΚΛΑΡΚ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών ο παίκτης του NBA Μπράντον Κλαρκ, φόργουορντ των Γκρίζλις, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ», ανέφεραν οι Γκρίζλις.

«Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» προσθέτουν.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

ΚΛΑΡΚ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Βουλή: Την Τετάρτη η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου – Διαβεβαιώσεις για βελτιώσεις

ΗΠΑ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:39 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε, αλλά η Μπενφίκα χάνει το Champions League

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τη θέση που οδηγεί στο Champions ...
03:30 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες στη Λεωφόρο – Αίτημα αναστολής εφαρμογής της ΔΕΑΒ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τη Δευτέρα (11/5) ότι ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδε...
01:30 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ: Το αυτογκόλ του Μάνσα και η αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Γκουστάβο Μάνσα σημείωσε αυτογκόλ στον αγώνα της Ρίο Άβε με τη Σπόρτινγκ, σε μία φάση που πρ...
01:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Premier League: Η Χαλ έκλεισε θέση στο Γουέμπλεϊ – Χαμένη ευκαιρία για την Τότεναμ

Η Χαλ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό των play off ανόδου στην Premier League, ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media