LIVE ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 – Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό κόμματι – Αποθεώθηκε ο Ακύλας με το «Ferto»

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas
Credits: EBU / Sarah Louise Bennett
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto». Η ελληνική συμμετοχή εμφανίστηκε στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης και το κοινό αντέδρασε με έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε ένα δυναμικό σκηνικό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Η εμφάνιση είχε ρυθμό, ενέργεια και θεατρικότητα, ενώ η σκηνική επιμέλεια έφερε την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas θεωρείται ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Η παρουσία του στον Α’ Ημιτελικό ενίσχυσε την εικόνα της ελληνικής συμμετοχής, η οποία διεκδικεί μία υψηλή θέση στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Δείτε ΕΔΩ Live την προσπάθεια του Ακύλα

Η εντυπωσιακή έναρξη

Η βραδιά άρχισε με μια διασκευή του διαχρονικού «L’amour Est Bleu», του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 η Βίκυ Λέανδρος.

Η ΕΡΤ1 μεταδίδει απευθείας τον Α’ Ημιτελικό, ενώ μέσα από τη βραδιά θα κριθούν τα πρώτα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16 Μαΐου. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διεξάγεται φέτος στη Βιέννη, με την ελληνική συμμετοχή να διεκδικεί θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση του Ακύλα

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί επίσης ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS και από τη Φωνή της Ελλάδας. Παράλληλα, το κοινό θα έχει πρόσβαση στη μετάδοση και μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας, πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται, με σειρά παρουσίασης, οι εξής χώρες:

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Πορτογαλία

Γεωργία

Ιταλία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

Γερμανία

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Το τραγούδι «Ferto» έχει συνθέσει ο Akylas, μαζί με τους TEO.x3 και papatanice, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Akylas και ο Ορφέας Νόνης. Τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός ως creative director.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akylas πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας στην ενδυματολογική επιμέλεια του Akylas και ο Γιώργος Σεγρεδάκης στην ενδυματολογική επιμέλεια των τεσσάρων χαρακτήρων. Τη φωνητική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Δήμας ως vocal coach, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο MITCH T ως image maker και ο Νικήτας Ματζιάρης ως artist PA.

Η ιστορία του «Ferto»

Το «Ferto» παρουσιάζεται ως ένα τραγούδι που αναφέρεται στην απληστία και στον υπερκαταναλωτισμό. Το τραγούδι περιγράφει τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, στην προσπάθειά του να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Η ελληνική συμμετοχή αφηγείται μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, αλλά και για την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που πίστεψαν σε κάποιον όταν δεν υπήρχε τίποτα. Το τραγούδι λειτουργεί, παράλληλα, ως υπενθύμιση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Με κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για συμβασιούχους των δήμων και «διάταξη Βορίδη»

Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:07 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Μαρινέλλα

Τον Απρίλιο του 1974, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision. Στην «παρθενική» εμφά...
22:36 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό

Ο Akylas είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, στον φετινό διαγωνισμό της Eur...
20:28 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Γαλήνη πιάνει τη Λένα να φιλιέται με τον Ανδρέα Καπετανάκο

Καθηλώνει το νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια&#...
19:53 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της Αλίκης

Ιδιαίτερα συγκινητικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 σ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media