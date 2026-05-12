LIVE ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 – Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό κόμματι – Αποθεώθηκε ο Ακύλας με το «Ferto»

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto». Η ελληνική συμμετοχή εμφανίστηκε στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης και το κοινό αντέδρασε με έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε ένα δυναμικό σκηνικό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Η εμφάνιση είχε ρυθμό, ενέργεια και θεατρικότητα, ενώ η σκηνική επιμέλεια έφερε την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas θεωρείται ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Η παρουσία του στον Α’ Ημιτελικό ενίσχυσε την εικόνα της ελληνικής συμμετοχής, η οποία διεκδικεί μία υψηλή θέση στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η εντυπωσιακή έναρξη

Η βραδιά άρχισε με μια διασκευή του διαχρονικού «L’amour Est Bleu», του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 η Βίκυ Λέανδρος.

Η ΕΡΤ1 μεταδίδει απευθείας τον Α’ Ημιτελικό, ενώ μέσα από τη βραδιά θα κριθούν τα πρώτα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16 Μαΐου. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διεξάγεται φέτος στη Βιέννη, με την ελληνική συμμετοχή να διεκδικεί θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση του Ακύλα

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί επίσης ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS και από τη Φωνή της Ελλάδας. Παράλληλα, το κοινό θα έχει πρόσβαση στη μετάδοση και μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας, πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται, με σειρά παρουσίασης, οι εξής χώρες:

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Πορτογαλία

Γεωργία

Ιταλία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

Γερμανία

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Το τραγούδι «Ferto» έχει συνθέσει ο Akylas, μαζί με τους TEO.x3 και papatanice, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Akylas και ο Ορφέας Νόνης. Τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός ως creative director.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akylas πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας στην ενδυματολογική επιμέλεια του Akylas και ο Γιώργος Σεγρεδάκης στην ενδυματολογική επιμέλεια των τεσσάρων χαρακτήρων. Τη φωνητική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Δήμας ως vocal coach, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο MITCH T ως image maker και ο Νικήτας Ματζιάρης ως artist PA.

Η ιστορία του «Ferto»

Το «Ferto» παρουσιάζεται ως ένα τραγούδι που αναφέρεται στην απληστία και στον υπερκαταναλωτισμό. Το τραγούδι περιγράφει τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, στην προσπάθειά του να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Η ελληνική συμμετοχή αφηγείται μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, αλλά και για την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που πίστεψαν σε κάποιον όταν δεν υπήρχε τίποτα. Το τραγούδι λειτουργεί, παράλληλα, ως υπενθύμιση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.