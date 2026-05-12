Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» – Συμβουλεύει τον Στάρμερ να «ανοίξει» την παραγωγή πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ξανά τον πόλεμο με το Ιράν λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας όσο και σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για το κόστος έργων στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει «μακρά συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί απαραίτητο να συζητήσει μαζί του το θέμα του Ιράν.

«Έχουμε το Ιράν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ στη σύγκρουση «λειτουργούν τέλεια».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις σε ενέργεια και λιπάσματα, προειδοποιήσεις για επισιτιστική κρίση και σημαντικές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

«Δεν σκέφτομαι κανέναν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης κατά πόσο λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στους Αμερικανούς πολίτες.

Λόγω του έντονου θορύβου από το ελικόπτερο που περίμενε στον κήπο του Λευκού Οίκου, ορισμένες δηλώσεις του δεν ακούγονταν καθαρά, ωστόσο ξεχώρισε η εξής απάντηση:

«Η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών… δεν σκέφτομαι κανέναν», είπε.

«Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο».

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η δήλωση αυτή δύσκολα θα γίνει δεκτή θετικά από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που δίνουν μάχη για την επανεκλογή τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ανοίξτε το πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα»

Ο Τραμπ σχολίασε και την πολιτική κρίση στη Βρετανία, όταν ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του Sky News Μαρκ Στόουν αν έχει κάποια συμβουλή για τον Κιρ Στάρμερ.

«Η συμβουλή μου ήταν πάντα η ίδια: ανοίξτε την παραγωγή πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα», απάντησε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Βρετανία διαθέτει «ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο», το οποίο –όπως είπε– δεν αξιοποιείται.

«Δεν το χρησιμοποιείτε και δεν σας επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε, ενώ είναι από τα καλύτερα στον κόσμο», δήλωσε.

Παράλληλα κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό.

«Η Ευρώπη πλήττεται πάρα πολύ από τη μετανάστευση», είπε χαρακτηριστικά.

«Καταστρέφετε τη χώρα σας με ανεμογεννήτριες»

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Στάρμερ πρέπει να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία, ο Τραμπ απάντησε:

«Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο».

Ωστόσο συνέχισε αμέσως την επίθεσή του για την ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας.

«Του λέω από την πρώτη μέρα ότι καταστρέφεστε ενεργειακά», δήλωσε.

«Καταστρέφετε τη χώρα σας με ανεμογεννήτριες».