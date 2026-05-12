Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Μαρινέλλα

Τον Απρίλιο του 1974, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision. Στην «παρθενική» εμφάνιση της χώρας μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, εκπρόσωπός μας ήταν η Μαρινέλλα. Η σπουδαία καλλιτέχνις, είχε ερμηνεύσει το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», το οποίο στη συνέχεια έγινε μεγάλη επιτυχία.

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Μαρτίου του 2026, σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, δύο μήνες σχεδόν μετά τον θάνατό της, ξεκίνησε και επίσημα το φετινό «μαγικό ταξίδι» της Eurovision, με τον Α’ Ημιτελικό.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι επέστρεψαν για δέκατη φορά στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού έκαναν μία συγκινητική αναφορά στη Μαρινέλλα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε: «Τα χρόνια περνούσαν, ο Τόνι μεγάλωνε, η παρέα του μεγάλωνε, το ίδιο και η παρέα του διαγωνισμού, με νέες χώρες να προστίθενται. Μία από αυτές, τη δεκαετία του ’70, και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η 70η επετειακή διοργάνωση, είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας η πρώτη εκπρόσωπός μας στον διαγωνισμό, η Μαρινέλλα».

«Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοχτύπι, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα  στην μνήμη της», είπε από την πλευρά της η Μαρία Κοζάκου.

