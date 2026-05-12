Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι στιγμές αγωνίας στο Αστυνομικό Τμήμα μόλις έλαβαν σήμα για την πτώση των δύο 17χρονων – «Είναι μικρά κορίτσια»

“Παγωμένη” είναι η κοινή γνώμη από την είδηση της πτώσης δύο κοριτσιών, μόλις 17 ετών, στην Ηλιούπολη. Τα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα και πήδηξαν στο κενό με αποτέλεσμα το ένα να χάσει τη ζωή του και το άλλο να δίνει μάχη στο ΚΑΤ, όπου έχει μεταφερθεί καθώς είναι πολυτραυματίας και βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Του Στέλιου Μπαμιατζή

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος θέλει να διατηρηθεί η ανωνυμία του, μετέφερε στο enikos.gr, τα γεγονότα, καθώς βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης εκείνη τη στιγμή για προσωπική του υπόθεση. Όπως σημειώνει αρχικά άκουσε για πτώση ατόμου, αμέσως μετά όμως υπήρξε διόρθωση, “πτώση δύο ατόμων. Βενιζέλου 200″.

Επικράτησε αναστάτωση. Ακούγονταν φωνές ώστε να κληθούν ασθενοφόρα και να σπεύσουν στο σημείο.

Μονολογούσε ο Αξιωματικός Υπηρεσίας

Ο αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο enikos.gr, περιγράφει αγωνιώδεις στιγμές. Ο Aξιωματικός Yπηρεσίας κουνούσε το κεφάλι του απογοητευμένος και μονολογούσε κάτι σαν “μικρά κορίτσια, μικρά κορίτσια“.

Συνεχώς έρχονταν σήματα για το πού θα γίνει η διακομιδή και για τη διευκόλυνση των ασθενοφόρων.

Αρχικά ειπώθηκε για άμεση μεταφορά του ενός κοριτσιού στο Ασκληπιείο και του άλλου στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, αλλά τελικά ελήφθη η απόφαση να πάνε και τα δύο στη Βούλα.

Ακούστηκε η θλιβερή κατάληξη του ενός κοριτσιού

Ελάχιστες στιγμές αργότερα, όπως μεταφέρει ο μάρτυρας, ακούστηκε στην επικοινωνία των αστυνομικών ότι ίσως κατέληξε το ένα κορίτσι.

Όλο αυτό το διάστημα μπορούσες να “ακούσεις” την αγωνία στον ασύρματο, σημειώνει.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη πολυτραυματίας

Σημειώνεται ότι η μία 17χρονη πολυτραυματίας αποφασίστηκε νωρίτερα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του «Ασκληπιείου», Αιμίλιος Βουγιουκλάκης τα δύο κορίτσια έφτασαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν αμέσως σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Η μία 17χρονη που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, έχει διασωληνωθεί και είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη διακομιδή της στο ΚΑΤ ελήφθη προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις καθότι είναι πολυτραυματίας.

Όπως τόνισε ο κ. Βουγιουκλάκης, το άλλο κορίτσι που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με ανακοπή και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών επί μία ώρα για να την επαναφέρουν, δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθηκαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Το γραπτό σημείωμα

Πληροφορίες της εκπομπής Αλήθεια με τη Ζήνα, αναφέρουν ότι μία από τις δύο 17χρονες άφησε ένα γραπτό σημείωμα, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Στο σημείωμα φέρεται να γίνεται αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις, με την ανήλικη να εκφράζει συναισθήματα φόβου ότι θα πλήγωνε τους γονείς της με την επίδοσή της και να τους ζητάει συγγνώμη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ένα από τα δύο κορίτσια, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Παρότι τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ως πολύ σοβαρά, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση του ακριβούς περιεχομένου του σημειώματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε τα δύο κορίτσια στην ταράτσα.