Ηλιούπολη: Το σημείωμα που βρέθηκε μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών στο κενό – «Άκουσα ένα μακρόσυρτο ‘ααα’ και έναν δυνατό κρότο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026) στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια ηλικίας 17 ετών έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200.

Δυστυχώς, η πτώση στάθηκε μοιραία για τη μία ανήλικη, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις δύο κοπέλες διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Οι δύο φίλες ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα λίγο πριν από το συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν μαζί, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο κενό.

Κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, αλλά εστιάζοντας στο σενάριο της αυτοχειρίας.

Βρέθηκε σημείωμα

Πληροφορίες της εκπομπής Αλήθεια με τη Ζήνα, αναφέρουν ότι μία από τις δύο 17χρονες άφησε ένα γραπτό σημείωμα, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Στο σημείωμα φέρεται να γίνεται αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις, με την ανήλικη να εκφράζει συναισθήματα φόβου ότι θα πλήγωνε τους γονείς της με την επίδοσή της και να τους ζητάει συγγνώμη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ένα από τα δύο κορίτσια, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Παρότι τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ως πολύ σοβαρά, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση του ακριβούς περιεχομένου του σημειώματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε τα δύο κορίτσια στην ταράτσα.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε αυτόπτης μάρτυρας, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα στο σημείο, δείχνοντας πού έπεσαν.

Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε την μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν εκείνη που ανέπνεε».

«Προσπαθούσα να μιλήσω στην κοπέλα που ανέπνεε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να κρατήσει τις αισθήσεις της» περιέγραψε, λέγοντας πως παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε. «Φαινόταν οτι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».