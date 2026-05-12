Ηράκλειο: Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος – «Δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες”» λέει ο δικηγόρος του

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος πρόκειται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη (13/5), ενώ σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Διονύση Βέρα, θα ζητηθεί να εξαντληθεί το πενθήμερο που δύναται συνταγματικά να έχει ο κατηγορούμενος μέχρι την απολογία του και πάντως θα επιχειρηθεί η απολογία να γίνει, αφού ολοκληρωθεί και η κατάθεση της 28χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

«Δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες” να κάνουμε απολογία του κατηγορουμένου, για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα και ενώ υπάρχουν τέσσερα παιδάκια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο δρόμο και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία.

Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και έπεσε έξω η σύζυγός του.

Πάντως από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, τρία εκ των οποίων ήταν μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης υποστήριξε πως υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια και πως μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε αίμα.

«Όλα τα ευρήματα εξετάζονται» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον χρειαστεί, θα καταθέσει και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο περιστατικό, παρουσία παιδοψυχιάτρου.