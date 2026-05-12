Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης – Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Η ώρα της απολογίας για τον 30χρονο που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 30χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση με τη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, καθώς η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον 30χρονο να ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του κατά λάθος έπεσε έξω από την κλούβα, αφού η πόρτα του συνοδηγού ήταν χαλασμένη. Από την έρευνα της αστυνομίας, ωστόσο, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος την παρέσυρε με το όχημά του.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η 28χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ασθενής παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία: «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», συμπληρώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι για ατύχημα.

Το χρονικό και τα ευρήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, το ζευγάρι είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στην Παντάνασσα με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους – ένα 7χρονο, ένα 4χρονο και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν κάτι απαραίτητο για το βρέφος.

Ωστόσο, πριν φτάσουν, η 28χρονη βρέθηκε εκτός του οχήματος τραυματισμένη, με τον 30χρονο να υποστηρίζει πως η πόρτα του συνοδηγού είχε πρόβλημα και άνοιξε. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται, καθώς τα ευρήματα στο σώμα της γυναίκας παραπέμπουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πιθανή παράσυρση και πάντως σε «ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια», όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Νίκος Στειακάκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στην κλούβα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και αναμένεται να εξεταστούν, με τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA να θεωρούνται, επίσης, πολύ κρίσιμα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο προφυλακτήρας του οχήματος ήταν σπασμένος εντός του βαν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης σημείωσε παράλληλα πως ανάμεσα στα στοιχεία που επεξεργάζονται είναι και η κατάσταση του αυτοκινήτου και τα περί προβληματικής πόρτας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης τόνισε ότι «η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα».

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», συμπλήρωσε ο Νίκος Στειακάκης. «Αυτό που μου έχει αναφερθεί από την οικογένεια, είναι ότι κάποιες εντάσεις και διενέξεις υπήρχαν στο παρελθόν», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σημαντικές πάντως είναι και οι αναφορές από το συγγενικό περιβάλλον της 28χρονης, που κάνουν λόγο για προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού ήδη από το παρελθόν. Όπως ανέφερε συγγενικό της πρόσωπο, το ζευγάρι ήταν μαζί από τα σχολικά χρόνια (από τις αρχές του Λυκείου) και αντιμετώπιζαν προβλήματα που ήταν γνωστά. Μάλιστα, μεταξύ τους φαίνεται ότι είχαν υπάρξει κι άλλα έντονα επεισόδια στο παρελθόν, αλλά η 28χρονη επιχειρούσε να τα υποβαθμίζει, λέγοντας στους δικούς της ανθρώπους ότι ήταν «περαστικά».

Συγγενικό της πρόσωπο ανέφερε: «Όταν τη ρωτούσα “τι γίνεται, καλά;”, μου απαντούσε “ναι, καλά”. Επέμενα εγώ, “έγινε κάτι με τον…;”. Εκείνη μου απαντούσε… “εεε, περαστικά είναι αυτά, δεν τα ξέρεις; Καλά είναι”». Στην ερώτηση αν η συγγενής του «υπέμενε» χωρίς να μιλάει, η απάντηση ήταν καταφατική.

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο»

Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με όλα τα στοιχεία – ιατροδικαστικά, εργαστηριακά αλλά και από καταθέσεις και μαρτυρίες – να βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως, υπό αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το MEGA, η 7χρονη κόρη της οικογένειας, που ήταν μέσα στο όχημα, έχει πει προφορικά στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, η αδελφή της 28χρονης περιέγραψε πώς οι υποψίες της οικογένειάς της, έπεσαν στον κουνιάδο της, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και έλεγξαν τις κάμερες του σπιτιού πριν και μετά το περιστατικό, καθώς το ζευγάρι είχε επισκεφθεί το πατρικό της γυναίκας, ενώ εκεί επέστρεψε μετά ο 30χρονος σύζυγός της.

«Όταν ο αδελφός μου γύρισε στο σπίτι, το ξανασκέφτηκε κι είδε ότι έφυγαν πέντε και τέταρτο από το σπίτι και είδαν ότι έχει προφυλακτήρα το όχημα. Οπότε, το μυαλό του πήγε στο ότι κάτι έγινε, το αμάξι έχει αίμα, έχει αίμα και στην πόρτα του συνοδηγού γιατί είναι κλούβα και την άνοιξε αυτός για να βάλει μέσα τον προφυλακτήρα. Οπότε, όπως τον έπιασε είχε αίμα και στην πόρτα, και κάπου στην ρόδα, δεν ξέρω που… Τσακωνόντουσαν, την πέταξε και μετά έκανε στροφή αυτός και γύρισε και της την έπαιξε, όπως αυτή ήταν κάτω στο πάτωμα και πήγε να σηκωθεί και της την έπαιξε στο κεφάλι, γιατί είναι ο προφυλακτήρας της κλούβας λίγο ψηλός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος. Αυτός βασιζόταν στο ότι η αδελφή μου δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα, μιας κι οι γονείς μας είναι χωρισμένοι» πρόσθεσε.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της ίδιας της νεαρής πολύτεκνης μητέρας, η οποία, όταν κριθεί εφικτό, θα δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα, για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.