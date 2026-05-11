Ηράκλειο: «Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου.

Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή, λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έχει υποστεί.

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, αφού παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει λόγο βλάβης στην πόρτα του συνοδηγού, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημά του.

Όπως έγινε γνωστό σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου έχουν βρεθεί ίχνη αίματος ενώ και ο προφυλακτήρας του οχήματος βρέθηκε σπασμένος μέσα στο βαν.

«Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια»

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, Νίκος Στειακάκης, προχώρησε σε δηλώσεις για την υπόθεση επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία, τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές και αφορούν σε DNA ή αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκίνητου και συγκείμενα για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων αναμένονται , ωστόσο ο κ. Στειακάκης τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

«Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η οποία αναμένεται να γίνει όταν το επιτρέψουν οι θεράποντες γιατροί της αλλά και του 7χρονου παιδιού της που βρισκόταν μαζί με δύο από τα τρία αδέρφια του μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας και το οποίο αναμένεται να καταθέσει -όπως προβλέπεται από τη διαδικασία- παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση, λόγω της κατάστασή της. «Δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι, επομένως να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναμένουμε πρώτα απ’ όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη τη μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε μια πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο της διένεξης», δήλωσε ο κ. Στειακάκης.

Ο ίδιος σημείωσε πως η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών, για να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

