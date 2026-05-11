Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο: Ανανεώθηκαν για μια διετία οι θητείες των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Άρειος Πάγος
Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη, ανανεώθηκε ομόφωνα από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου για μια διετία.

Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Και οι τρεις ευρωεισαγγελείς κρίθηκε από τους ανώτατους δικαστικούς, που μετέχουν στο ΑΔΣ, ότι πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες, τις οποίες χειρίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ανανεώσει για μια πενταετία τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.

Ακόμη, το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αύξηση των τριών θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωεισαγγελίας (είναι 10 σήμερα) ήταν αίτημα της Λάουρα Κοβέσι, το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Τέλος, προηγήθηκε η συνεδρίαση του 15μελούς ΑΔΣ για τις προαγωγές 15 προέδρων εφετών στον βαθμό του αρεοπαγίτη και 5 αντεισαγγελέων εφετών στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

