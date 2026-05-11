Γεραπετρίτης: Ενημέρωσε τις Βρυξέλλες για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – «Ενδιαφέρον, ανησυχία και στήριξη από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Γεραπετρίτης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοί του στην ΕΕ εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Ακόμη, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοικτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο Γιώργος Μυλωνάκης

Πόθεν Έσχες Άδωνι Γεωργιάδη: 14 ακίνητα και δάνεια άνω των 482.000 ευρώ

Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση-ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους – Έως 31/8 η συμβασιοποίηση εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων

Δάνεια: Τι σημαίνει η πρόωρη αποπληρωμή τους για τη χώρα, σύμφωνα με καθηγητές Οικονομικών

TikTok: Αυτές είναι οι σωστές στρατηγικές για να γίνετε viral

Κρόνος: Η γέννηση των δακτυλίων του από τη χαμένη σελήνη «Χρυσαλλίδα»
περισσότερα
17:41 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους Χειρογράφων και Κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πα...
16:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής – Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε»

Την πρώτη της ανάρτηση έκανε στο Instagram η Τίνα Μεσσαροπούλου, αφού ανακοινώθηκε ότι ο σύζυγ...
16:13 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: «Εκ παραδρομής και από αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν οι καταθέσεις μου στο εξωτερικό»

Σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες του προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς...
15:43 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης, θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Π...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media