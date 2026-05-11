Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο διευθυντής του εργοστασίου – Περίπου 4 ώρες κράτησε η απολογία του

Περίπου 4 ώρες κράτησε η απολογία του γενικού διευθυντή της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, στοιχείο που – όπως αναφέρουν – θα έπρεπε να οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση από τις δικαστικές αρχές.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κλήσεις για καταθέσεις και απολογίες σε μηχανικούς που υπέγραψαν μελέτες, αλλά και σε υπαλλήλους υπηρεσιών που πραγματοποίησαν αυτοψίες και ελέγχους.

Τι υποστηρίζουν συγγενείς των θυμάτων

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς – όπως λένε – να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η τραγωδία.

Σε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.